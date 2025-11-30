La Feria del Libro de Guadalajara también llega al Museo Cabañas de la mano de Barcelona

La exposición ‘Vendrán las mujeres’ evoca en el Museo Cabañas de Guadalajara (México) la mirada retrospectiva histórica de Barcelona a los ojos de las mujeres, sobre todo, escritoras y artistas, con la que se ha abierto el programa cultural de la ciudad como invitada de honor de la Feria Internacional del Libro (FIL). El punto de partida era «la reivindicación de las mujeres escritoras de los últimos cien años, pero lo inédito es haberlo hecho a partir de su vinculación con el espacio público», ha comentado la comisaria del programa global de Barcelona en la FIL, Anna Guitart. En declaraciones a EFE, Ingrid Guardiola, comisaria de la muestra junto con Mita Casacuberta y Anna Maria Iglesia, ha dicho que ‘Vendrán las mujeres’ está protagonizada por «casi cien mujeres, seleccionadas porque han vivido o nacido en Barcelona y han dedicado su obra a reflexionar sobre cómo vivir la ciudad».

Barcelona ha sido el escenario perfecto para muchas escritoras que han escrito y hablado sobre qué significa ser mujer en una ciudad como Barcelona, a menudo identificada, desde las políticas culturales y la literatura. Las escritoras, muchas de ellas olvidadas por el canon literario, han aunado lo personal y lo político, lo íntimo y lo social, la habitación propia y el espacio público. El discurso expositivo recuerda que para muchas mujeres, las luchas han pasado de lo doméstico a lo público; unas luchas que empezaron con el inicio de la modernización y crecimiento de la ciudad en el siglo XIX y que han continuado a lo lago de las décadas.

El derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer, el trabajo digno, el acceso a la vivienda o al pan, el acceso a las instituciones y a la político, el urbanismo de la ciudad, la salud de los barrios, la lucha de clases, la vida espiritual, la independencia económica, el consumo, el ocio o la vida sexoafectiva se convierten en ejes temáticos del recorrido. Según Guardiola, «en los cuatro momentos cronológicos seleccionados, el siglo XIX, la Guerra Civil, la transición y la contemporaneidad, se ve que la ciudad es un cuerpo abierto en disputa, que aúna sensibilidades y miradas muy diferentes». El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que ser la invitada de honor de la FIL ha sido «un regalo» y ha comentado en su intervención ante el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, entre otras autoridades, que «Cataluña y Barcelona comparten con México lazos históricos, no solo por una de las dos lenguas propias, el español, sino también por el exilio republicano».

En el Museo Cabañas, también se ha instalado la exposición ‘Tres maneras de entrar: Rodoreda, Verdaguer, Brossa’, una trilogía del grupo Cabosanroque que indaga en la prosa menos conocida y temprana del poeta, dramaturgo y artista plástico Joan Brossa. En la primera de las piezas, una acumulación de objetos en movimiento interpreta los paisajes de la guerra: el paisaje mitológico y mágico de El jardín de Batafra, el paisaje del frente del río Segre durante la Guerra Civil en la 30ª División, el paisaje bajo el firmamento de Missal de Caragat o el paisaje de los bosques brumosos de la obertura de la ópera Parsifal, de su admirado Wagner. En conjunto, en las tres salas de esta segunda exposición Cabosanroque reflexiona sobre la obra de Brossa, Verdaguer y Rodoreda, unidos por la guerra, el exilio y la resistencia. El MUSA (Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara) acoge asimismo otras dos exposiciones, la inédita ‘Los libros de Barcelona’, que recorre la historia del diseño editorial en la ciudad condal; y una cuarta muestra dedicada a las nuevas formas de creación digital.