La Filarmónica del Desierto presentará la más controversial sinfonía de Shostakovich

El 21 de noviembre de 1937 el compositor ruso Dmitri Shostakovich estrenó en Leningrado, ahora San Petersburgo, capital de la Unión Soviética, su Quinta Sinfonía. El evento no fue un debut convencional, pues detrás había toda una controversia política que puso en jaque a su autor. Dos años antes, Shostakovich había sido duramente criticado por el diario estatal Pravda al estrenar su ópera “Lady Macbeth de Mtsensk”, la cual fue calificada como “caos en lugar de música” y lo acusó de “formalismo burgués”, un señalamiento que, en ese periodo de purgas, podía llevar a la desaparición o el exilio. Con su vida y la de su familia en riesgo, el compositor canceló el estreno de su Cuarta Sinfonía y comenzó a trabajar en una obra que lo reivindicara ante el régimen.

Este viernes 12 de diciembre la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) interpretará esta obra con la que el compositor desafió a un régimen entero y recibió la ovación de su público al presentar una obra que cuestionaba al autoritarismo pero cuya apabullante aceptación protegió de la censura. Con este concierto la OFDC también concluye la celebración de su temporada de aniversario, con la que celebraron diez años de ser arropados como proyecto por el Gobierno del Estado, gracias al cual han podido crecer como agrupación, llevando su propuesta más allá de las tierras coahuilenses.

La velada iniciará a las 19:30 con una charla a cargo del maestro Eliézer Jáuregui, esto en el Teatro de Cámara Jesús Valdés, antes de pasar al evento principal en la sala mayor del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en cuyo lobby habrá una convivencia previa. El concierto iniciará a las 20:30 horas bajo la dirección de Natanael Espinoza y los boletos se pueden encontrar en la plataforma NewTicket o la taquilla del teatro de los 110 hasta los 275 pesos.