La historia del cuadro que Frida Kahlo no podía vender y que ahora vale millones

Artes
/ 24 noviembre 2025
    La historia del cuadro que Frida Kahlo no podía vender y que ahora vale millones

Tras la histórica subasta de la obra ‘El sueño (la cama)’ también se revelaron detalles sobre el origen de la pieza

El cuadro “El sueño (la cama)” de la artista Frida Kahlo hizo historia, luego de ser subastado en la casa Sotheby’s en 54.7 millones de dólares, lo que convirtió a Kahlo en la artista mejor pagada de la historia, tras superar el cuadro “Jimson Weed/White Flower No. 1”, de Georgia O’Keeffe, vendido en 2014 en 44.4 millones de dólares.

El particular cuadro fue pintado en 1940 y estuvo en manos de un coleccionista privado, el cual fue vendido por la propia Kahlo poco después de ser creado, detalla la promotora cultura Hilda Trujillo, quien fue directora de los Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul.

Hoy, “El sueño (la cama)” rompió un hito al posicionarse como uno de los cuadros mejor valorados de la historia del arte, sin embargo, un fragmento de una carta escrita por Kahlo revela que al inicio era una obra que no se vendía y de la que los mecenas no mostraban demasiado interés.

En la página 407 del libro “Frida: una biografía (1993)”, de la historiadora Hayden Herrera, se registra una conversación a través de cartas que tuvo Kahlo con la artista visual estadounidense Emmy Lou Packard, en la que la artista mexicana pedía ayuda para vender algunas de sus obras.

En ese escrito se detalla que el cuadro estaba en Nueva York, Estados Unidos, en 1941. Trujillo explica que para ese entonces Frida ya exponía en galerías de EU, por lo que es posible que trasladara la pieza a esa ciudad y la dejara ahí para su venta.

“De lo que me dices de (Walter) Arensberg, quiero que les digas que el cuadro del nacimiento lo tiene Kaujman. Yo quisiera que compraran el de “yo mamando” (Mi nana y yo), pues me darían una armada padre”, le dice Kahlo a la creadora estadounidense, en donde le detalla una serie de obras que están a la venta y le pide apoyo para su venta. “Ojalá y los animes para que me lo merquen, pues no te imaginas en qué forma necesito fierros ahora. (Diles que vale 250 dólares.)”, agrega.

Es casi al final de la carta donde Kahlo hace referencia al cuadro “El sueño”, y confirma que para el 15 de diciembre de 1941 (fecha de la carta), la obra ya se encontraba en Nueva York. Asimismo, le dice que su valor de venta de ese entonces era de 300 dólares.

“¡Eh joven! También cuéntales del de la cama (‘El sueño’), que está en Nueva York, porque si se interesan por ése, es aquel de la calavera arriba, ¿te acuerdas? Ése vale 300 del águila. A ver si me das un empujoncito, chula, pues te digo que de veras me urgen los fierros”, escribió Kahlo.

Arte

