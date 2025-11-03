La Metropolitana de Saltillo presenta terrorífico espectáculo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Con la dirección de la maestra Natalia Riazanova , la velada también incluyó piezas de compositores reconocidos por su trabajo para orquesta que se han ganado un lugar en este género gracias a la cultura pop, como “Night on bald mountain” de Modest Mussorgsky, parte de la película “Fantasia” de Disney y con la que abrieron el concierto.

La noche de Halloween, el pasado viernes 31 de octubre, la Orquesta Metropolitana de Saltillo rindió tributo a clásicos del cine que nos han provocado pesadillas. Temas de películas como “El exorcista”, “Halloween”, “Alien”, “El resplandor” y “Tiburón” resonaron en el Teatro de la Ciudad con el conjunto de cámara reforzado por grandes músicos para poder interpretar este repertorio sinfónico.

En este sentido también interpretaron la “Danse macabre” de Camille Saint-Saëns y con el apoyo de un ensamble de la Compañía de Ópera de Saltillo lograron crear un ambiente verdaderamente terrorífico al presentar el tema de la película “La profecía”.

Pero no todo fue en un sentido macabro, también hubo diversión con el tema “Los Addams”, que puso al público a tronar los dedos al clásico ritmo de la melodía, para dar paso luego a una versión más actual de la familia, con la interpretación del cover que Merlina hizo al chelo en la serie de Netflix “Wednesday”, a cargo de la solista Ximena Contreras, quien además de maestría demostró carisma sobre el escenario.

El gran cierre volvió a contar con la colaboración de la COSA, que revivieron el “Oh Fortuna” del Carmina Burana de Carl Orff —que la compañía presentó junto a la Filarmónica del Desierto en su totalidad en diciembre del 2023—, una magnífica obra que repitieron como encore antes de retirarse entre vítores y palmas de pie por parte de un público que llenó el recinto.