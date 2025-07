$!La migración acompaña al artista Rodney Zelensky en su exposición ‘Suitcase Stories’ en Saltillo

La galería María Narro del Centro Cultural Teatro García Carrillo se ha llenado de viajeros. Han perdido su identidad, muchos no tienen una forma específica. Se han convertido en una amalgama de manos, pies, ojos, bocas y maletas. Sus historias y sueños no están presentes y solo la violencia permanece.

A pesar de esto, hay otras obras donde la propuesta es más medida, la atención se centra en unos cuantos elementos y en el orden y la estructura con que los presenta —aunque se repite la utilización de los objetos antes mencionados, como símbolos de su discurso—. Asimismo, hay un par de esculturas donde vuelve a recurrir a masa cuerpo-maleta, ahora en el plano tridimensional y con un cariz más visceral.

“Desde mi juventud me pregunto qué es la vida, qué es la vida, cuál es el propósito de los demás, cómo piensa un ave o un caballo, estamos solos en el universo. Todas esas cosas me preocupan. Entonces si piensas en el sentimiento humano caes en el mar de todos los problemas que existe, entre padres e hijos, gobiernos y ciudadanos, entre pueblos, a lo largo de la historia. He desarrollado toda una filosofía del orden del mundo y eso me ha permitido incorporar varios temas en mi obra y mi preocupación de la migración es la percepción del público”, comentó sobre el porqué aborda el tema de la migración en sus obras.