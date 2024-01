La mirada de Kim Kardashian, el Big Bang y las gorgonas se hacen presentes en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey

A partir de esta semana el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey abre sus puertas al trabajo de dos artistas mexicanos que de manera simultánea, pero cada quien desde sus discursos, intervienen el recinto para plantear interrogantes acerca de la forma en que consumimos y creamos imágenes y símbolos en la actualidad. Por un lado está Aurora Pellizzi, quien presenta “Gorgona” el mural textil de casi 3.5 metros cuadrados de superficie, hecho con nueve ayates unidos. La obra parte de esta figura mitológica griega para cuestionar cómo las mujeres con poder han sido representadas con características monstruosas o indeseadas. “El visualizar y representar a la figura femenina dentro de una acción o movimiento, con referencias a peligros, nos invoca todavía cierta superstición y miedo, que es lo que quiero cuestionar, detenerme, dónde se origina este miedo al poder femenino y cuál es nuestro peligro real para nosotros hoy en día”, explicó para VANGUARDIA.

La pieza, que se instala sobre la entrada de Espacio Uno, se inscribe en la cada vez más prominente ola de creadoras que trabajan con el textil, ya sea bordado, costura o cualquier técnica alternativa con tejidos, en el arte contemporáneo, eliminando la barrera y prejuicios entre lo artesanal y lo artístico. Mientras tanto, Leo Marz muestra dos obras. Una, ubicada en el Patio de las Esculturas, es el mural “They Stare At You From Billion of Years Ago” (Te observan desde hace miles de millones de años), que realizó durante las últimas semanas, aplicando manchas de acrílico con las puntas de sus dedos hasta crear una pantalla de “ruida blanco”, similar al que los televisores análogos mostraban al quedarse sin señal y que, aseguran algunos estudios, es reminiscencia de la radiación cósmica provocada por el Big Bang.

“A mí me interesa estudiar la manera en que la tecnología modifica cómo percibimos la realidad, el paso del tiempo, los espacios, etcétera. Entonces esta exhibición se inserta en ese tipo de proyectos”, señaló. La otra pieza es “Complete Bliss Is Not a Full Reality” (La felicidad completa no es toda la realidad), un par de ojos dibujados con lámparas neón, los cuales corresponden a los de la celebridad Kim Kardashian en una de sus selfies y se pueden ver desde fuera del museo. “Como icono del presente, un personaje que funcionaría de la manera en que funciona en estos tiempos, este presente, y tiene que ver con la hiperrealidad a la que nos enfrentamos gracias a los medios”, dijo.