La obra de José Guadalupe Posada llega a Saltillo en exposición

Una de las imágenes más icónicas del Día de Muertos es la Catrina, esa calaca bien vestida. Pero ella no existiría sin la caricatura original de José Guadalupe Posada, cuyo arte se exhibirá a partir de este jueves en Saltillo. “Posada, episodios de fiesta y muerte” es una muestra del trabajo del grabador mexicano, que llega a la galería del Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto.

“Para José Guadalupe Posada y sus contemporáneos, quienes vivieron la transición del siglo XIX al XX, la vida cotidiana no estuvo exenta de tensiones y acontecimientos convulsos. En ese contexto surgió uno de los cuerpos de obra más importantes de las artes visuales en México, en el que la parodia, la burla directa y la narrativa informativa se conjugaron para dar forma a una de las expresiones fundamentales de la cultura nacional”, explican por medio de un comunicado de prensa. La muestra es posible gracias al programa de la Secretaría de Cultura Acervo Expuesto, el cual busca divulgar las colecciones artísticas del patrimonio cultural del estado, el cual se ha conformado a lo largo de casi medio siglo. Incluye piezas de una colección que no se había exhibido hasta la fecha.

Asimismo, abordará dos rasgos de la obra de Posada, cuyo trabajo es más conocido por su crítica social. En este sentido el público podrá conocer piezas que hacen un registro de la vida cotidiana de su tiempo, así como “sus contrastes más significativos, la celebración y la tragedia. A través de la conjunción de lo grotesco con los acontecimientos diarios, sus estampas construyeron un imaginario de enorme riqueza que permanece vigente hasta nuestros días”. La inauguración de la muestra se llevará a cabo este jueves 22 de octubre a las 19:00 horas y se podrá visitar en la galería del CECUVAR de martes a sábado, de 11:00 a 16:00 horas. La entrada es libre.

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