$!Laila Castillo, autora de la postal de Saltillo 448, impartirá taller de intervención textil en el Cerdo de Babel

A más de una semana de l “cumpleaños” 448 de Saltillo la imagen conmemorativa que el grupo de empresarios del Centro Histórico comisionó a la artista Laila Castillo sigue abriendo diálogos y las personas no se quieren quedar sin la suya.

“La gente está muy bien informada de las plantas, el detalle, por ejemplo, de que el trompillo se usaba para cuajar la leche o que se hace pan con harina de mezquite, son cosas del conocimiento popular, y me sorprendió porque creí que eran datos que estaban un poco más en el olvido”, comentó.

“Me pareció muy interesante ver la pieza original hecha impresión, y más con esa calidad con la que la imprimieron. De hecho algunos de los pósters los intervine para algunos colaboradores. Y en ese jugueteo, con la postal, y siempre les digo a mis alumnas que todo es bordable, por ahí salió también la idea de seguir compartiéndolo”, expresó.

La dinámica, que tendrá una duración aproximada de una hora —aunque puede variar dependiendo del número de personas que acudan—, también podrá ser un espacio para el diálogo en torno a los temas que toca la imagen conmemorativa y los que surjan, como ya es costumbre en estos espacios.

“Algo que tiene esta práctica, yo no sé si la mano está conectada con la lengua, pero no es casualidad que se generen conversaciones mientras estamos bordando. Obviamente aunque te tardes 40 minutos en hacer la pieza, además de estar en el Cerdo, te tomas una bebida, platicamos. No hay un tiempo establecido, igual creo que habrá gente que llegue, termine su pieza, se retire y lleguen más personas a intervenir postales”, explicó.

Laila hizo extensiva la invitación a quienes deseen adquirir una postal por medio de esta actividad, no importa si cuentan con experiencia previa en el bordado, ella les dará las herramientas y la guía para hacerlo.