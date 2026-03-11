Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 11 marzo 2026
    Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

La obra ‘No soy tu tipo de mestiza’ de la artista escénica Karen Bencomo se presentará el 14 de marzo en el Centro Cultural La Besana

En el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, conviven tres culturas muy distintas entre sí: la China, la Menonita y la Tarahumara. Grupos étnicos con diferentes historias y orígenes en la región que, por medio de la danza, confluirán en el escenario.

$!Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

La obra de danza contemporánea “No soy tu tipo de mestiza” de la compañía Contrapunto llegará este fin de semana a Saltillo como parte de una gira por el norte de México, con un estreno en Chihuahua y una función en enero en Durango.

Creada y dirigida por Karen Bencomo, la propuesta escénica coloca a esta bailarina y coreógrafa junto al también bailarín Juan Pablo Delgado, en tres momentos que exploran la identidad de estas culturas. En un primer solo Delgado danza a partir de la cultura tarahumara; en el segundo solo Bencomo encarna a la cultura menonita y en el tercero ambos comparten el escenario en un dúo sobre la cultura china.

$!Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

La identidad, la investigación y la construcción escénica dan pie a una propuesta que desde el cuerpo muestra los puntos de encuentro entre tres culturas muy diferentes y resultado de un mestizaje que va más allá del binario español-indígena que domina la conversación en México.

$!Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

La obra cuenta con la música de Nomb is a record label, la iluminación de Alonso López y Andrea Zuany, así como el vestuario de MAIRIM MQR y Diego Ceniceros, a partir de una Idea original de Alondra Realivázquez y con el apoyo del Fondo Municipal para Artistas y Creadores del municipio de Chihuahua.

TE PUEDE INTERESAR: Filarmónica del Desierto anuncia conciertos en Il Mercato: Habrá ‘música celta’ sinfónica

$!Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza

“No soy tu tipo de mestiza” se presentará este sábado 14 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Cultural La Besana. La entrada tiene un costo de 200 y los boletos se pueden adquirir a través de la página Boletópolis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Danza

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T