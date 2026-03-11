Las culturas china, menonita y tarahumara se unirán en el escenario de Saltillo con danza
La obra ‘No soy tu tipo de mestiza’ de la artista escénica Karen Bencomo se presentará el 14 de marzo en el Centro Cultural La Besana
En el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, conviven tres culturas muy distintas entre sí: la China, la Menonita y la Tarahumara. Grupos étnicos con diferentes historias y orígenes en la región que, por medio de la danza, confluirán en el escenario.
La obra de danza contemporánea “No soy tu tipo de mestiza” de la compañía Contrapunto llegará este fin de semana a Saltillo como parte de una gira por el norte de México, con un estreno en Chihuahua y una función en enero en Durango.
Creada y dirigida por Karen Bencomo, la propuesta escénica coloca a esta bailarina y coreógrafa junto al también bailarín Juan Pablo Delgado, en tres momentos que exploran la identidad de estas culturas. En un primer solo Delgado danza a partir de la cultura tarahumara; en el segundo solo Bencomo encarna a la cultura menonita y en el tercero ambos comparten el escenario en un dúo sobre la cultura china.
La identidad, la investigación y la construcción escénica dan pie a una propuesta que desde el cuerpo muestra los puntos de encuentro entre tres culturas muy diferentes y resultado de un mestizaje que va más allá del binario español-indígena que domina la conversación en México.
La obra cuenta con la música de Nomb is a record label, la iluminación de Alonso López y Andrea Zuany, así como el vestuario de MAIRIM MQR y Diego Ceniceros, a partir de una Idea original de Alondra Realivázquez y con el apoyo del Fondo Municipal para Artistas y Creadores del municipio de Chihuahua.
“No soy tu tipo de mestiza” se presentará este sábado 14 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Cultural La Besana. La entrada tiene un costo de 200 y los boletos se pueden adquirir a través de la página Boletópolis.