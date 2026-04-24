Las ‘Morras Malditas’ recorrieron México y estas fueron las historias de terror que hallaron: Se presentan en la FIL Coahuila

“Un día fuimos al Desierto de los Leones, hicimos un ritual y al otro día nos buscó Penguin para hacer el libro”, cuenta Janis del podcast “Morras Malditas” sobre cómo se dio la publicación de su primer libro “Apaguemos la luz y entremos a la noche” (Suma de Letras, 2025). Pero era broma, la realidad no fue tan mágica, pero sí maravillosa. Hace unos dos años la editorial Penguin Random House se acercó a Janis y Maldo para llevar el trabajo que hacen en su podcast al formato impreso. Opciones hubo muchas, incluso la de crear narraciones de terror propias, pero ellas eligieron una mucho más especial. Ambas emprendieron un viaje por el sur y el norte de México, sus tierras natales, específicamente en Oaxaca y Sonora, donde convivieron con la gente de sus pueblos, conocieron sus historias de terror, las rescataron y ahora las traen a este libro que tanto sus fans como amantes del género pueden disfrutar.

“Nos quedó como anillo al dedo la propuesta, porque era algo que sí estábamos buscando nosotras”, señaló Janis para VANGUARDIA, “nosotras le propusimos, en lugar de hacer ‘un compendio de las leyendas más populares de México’ o inventar historias, nos fuimos a investigar en nuestros lugares de origen y a platicar con la gente de las comunidades cuáles son esos espantos que habitan en las regiones de donde provenimos”. La aventura las llevó también el hogar de la otra, su comida, su gente y hasta su clima. Fueron en verano a Oaxaca, primero, que conocieron verde y fresco, lo que, por ejemplo, fue una sorpresa para Maldo, que viene del desierto. “En Oaxaca me sorprendió cómo la gente está dispuesta a dejarte pasar a su casa, a hacerte café, a comer pan, a contarte estas historias, que ellos han vivido. Y de pronto son muchas, a veces llegaba el vecino con sus historias y se quedaba a platicar”, compartió Maldo.

En contraste, en Sonora —que visitaron en diciembre del 2024— se encontraron con gente más reservada, pero como producto de este caleidoscopio de culturas mexicanas, descubrieron que buena parte de ello se debía a cómo cada región concibe a sus “espantos”. En el sur las historias tenían mucho que ver con la naturaleza, con pedir permiso, con entrar en contacto, mientras que en el norte se suele asociar a la religión, tesoros perdidos, a maldiciones, el diablo, por lo que el ambiente es mucho más discreto e incluso se evade... no vaya a ser que se aparezca. “Y la gente sí es muy seca hablando de estos temas, pero también les interesa. Los abuelos y abuelas de por allá también tienen historias”, agregó. Janis, por su parte, destacó el haber tenido la oportunidad de descubrir la vida y el color que existe en el desierto, más allá de la fachada agreste que suele identificarlo ante el resto del país.