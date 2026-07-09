Lizette Abraham fotografía monumentos de hilo y tela en Casa Purcell

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La exposición ‘Tejidos imaginarios’ de la artista yucateca está integrada por fotografías de instalaciones textiles que rinden homenaje a las mujeres tejedoras y bordadoras de Yucatán y Chiapas

Artes
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Los “Tejidos imaginarios” de Lizette Abraham impresionan por lo intrincado de su manufactura, el nivel de detalle y las capas de significado y producción que las envuelven. Estas fotografías de instalaciones textiles pueblan las salas 1 y 2 del Centro Cultural Casa Purcell en un ejercicio de confrontación con la inmensidad de las figuras a las que rinde homenaje.

Inaugurada el pasado miércoles 8 de julio en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), la muestra atrae al público con meras fotografías impresas en alta calidad sobre pendones de tela. Aunque la presentación sea sencilla las composiciones son impactantes.

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La serie es producto de una necesidad por “salir del estudio y conectarse con la comunidad”, como explicó la autora durante el evento inaugural. Artista del performance y fotógrafa yucateca, Abraham viajó a la comunidad de Kimbilá en su estado natal, así como a los Altos de Chiapas, para conocer e intercambiar con las bordadoras del primero y las tejedoras del segundo sitio.

Abraham asegura que ve a estas mujeres como artistas y su intención es “trabajar con los imaginarios de las bordadoras y tejedoras para crear un puente con mis imaginarios”. Este ejercicio de “apropiación”, como ella misma lo describe resultó en instalaciones textiles de escala real y luego fotografiadas, donde figuras humanas hechas de hilo y tela recrean escenas típicas de estos oficios, con un giro onírico que coloca en un nivel más allá de lo humano a las mujeres homenajeadas. Se vuelven monumentos.

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“Yo no soy parte de esas realidades, aunque soy de Yucatán no soy del pueblo, Quiero ver sus historias, inspirarme de otros imaginarios que no sean tanto los míos. Yo me apropio de sus historias para crear una historia propia y tomarle fotografía”, explicó.

La artista compartió que también realizó distintas acciones de retribución a las comunidades en las que estuvo, incluyendo un proyecto de venta de prendas hechas por mujeres chiapanecas que ella ayuda a distribuir fuera del estado.

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“Tejidos imaginarios” se inauguró en Casa Purcell junto a las exposiciones “Espectro de Brocken” de Radharani Torres y “Excesos y poder” de Borers Tok Tok.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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