Radharani Torres comparte lo que estuvo oculto en su exposición ‘Espectro de Brocken’

Radharani Torres comparte lo que estuvo oculto en su exposición ‘Espectro de Brocken’

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La artista invitada al Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 presenta 10 años de exploración plástica donde se hace presente una vida llena de secretismo y misterio

Artes
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Radharani Torres cuenta que creció en una casa habitada por fantasmas. Las experiencias que ahí ocurrieron se mantuvieron en silencio por años, hasta que ahora, por medio del arte, comienzan a revelar lo oculto.

En “Espectro de Brocken” la artista reúne diez años de trabajo, de exploración plástica y de expresión de lo esotérico. Inaugurada este miércoles en el Centro Cultural Casa Purcell como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), la muestra ofrece un recorrido multifacético y cautivador.

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“Vimos muchos fenómenos mientras yo iba creciendo y esto fue conformando una sensibilidad y una estética que después se verá en la obra. Esto aunado a que mis padres eran parte de algunos grupos esotéricos, lo que generaba un secretismo que guardábamos mientras crecíamos”, explicó la artista durante el evento inaugural, “esa serie de eventos sobre los que no podía hablar se fueron acumulando y mi obra es una especie de manifiesto sobre las emociones y la estética que he guardado durante mucho tiempo”.

Para VANGUARDIA Torres explicó que sus inicios en el arte fueron de la mano de la pintura académica, inclinándose hacia el hiperrealismo. Esta ambición técnica pronto dejó de generarle la satisfacción deseada y comenzó así un proceso de diversificación. Primero el camino viró del óleo al acrílico “porque mi ansiedad me llevó a pintar con eso porque seca más rápido”, jugando con las limitaciones de una paleta de color centrada en el rosa, el amarillo y el negro. Luego se tornó monocromático de la mano de la tinta china y eventualmente dio un paso fuera del lienzo, hacia el arte textil, el bordado.

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“Siento que el proceso es una especie de ritual que hago para sacar la pieza de mí”, explicó, “durante la pandemia me di cuenta que, como todo se alentó, el tipo de procesos que empecé a necesitar tenían que ser más tardados, más meditativos, entonces empecé a clavarme en el bordado, sus texturas, sus telas y ahí me di cuenta que necesitaba pasarme a lo tridimensional, y empecé a hacer escultura textil [...] Eso me llevó a darme cuenta que lo que yo necesitaba eran medios para hablar de lo que sentía”.

Esta diversificación se mantiene latente en la muestra, que a manera de retrospectiva, permite al público seguir algunos de los pasos de la autora en este sendero de creación y de revelación de lo oculto. En este sentido, los símbolos de “Espectro de Brocken” —nombre de un fenómeno visual que ocurre bajo ciertas condiciones meteorológicas que proyectan una sombra monumental sobre el cielo— invitan a conjurar la imaginación.

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“La sensación que me generó ver la imagen [del espectro] es la que siento cuando hay algo que no puedo explicar pero que necesito seguir investigando. Muchas de las obras de aquí hablan de procesos internos o situaciones de importancia para mí, pero que no las pongo tal cual en la obra”, señaló.

Ojos sin cuerpos definidos que observan desde el lienzo, figuras que se alzan, como el espectro de Brocken, sobre el paisaje, y formas humanas más vaporosas que de carne se hacen presentes en la obra de Radharani Torres, en una invitación a adentrarse en lo desconocido.

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“Espectro de Brocken” se inauguró de manera simultanea junto a “Tejidos imaginarios” de Lizette Abraham y “Excesos y poder” de Borers Tok Tok en Casa Purcell.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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