$!Llega a Saltillo la obra de teatro ‘Autobiografía del algodón’, basada en la novela de Cristina Rivera Garza

“Autobiografía del algodón” es el nombre del libro en el que la escritora mexicana Cristina Rivera Garza rastreó los pasos de los hombres y mujeres que habitan en su pasado familiar. Un híbrido de géneros, entre crónicas, archivos y otras narraciones, ahora llega este fin de semana a Saltillo en un salto hacia la escena. Con la producción de la compañía regiomontana Gorguz Teatro, la dramaturgia de Felipe Villarreal y la dirección de Alberto Ontiveros, esta historia que recorre el noreste mexicano y el sureste de Estados Unidos se presentará los días 7 y 8 de marzo en el Centro Cultural La Besana.

“Fue muy generosa”, explicó Ontiveros a VANGUARDIA sobre la apertura que mostró Rivera Garza para aprobar esta adaptación, “ella me preguntó que si era de Monterrey y cuando le dije que no, que yo soy de Linares, ella dijo ‘si, tiene que montarse aquí’”. La historia abre un diálogo, a partir de esta exploración de su archivo familiar, sobre el territorio Tamaulipas-Texas, con repercusiones en Nuevo León y Coahuila, sobre temas como la migración, la deportación, la identidad, el sentido de “progreso” y otras reflexiones afines a esta región.

La obra llega como parte de la Residencia Aridoestética con la que Gorguz traerá a La Besana montajes y talleres, gracias al apoyo del programa México en Escena de la Secretaría de Cultura de México. “Ya habíamos tenido la fortuna de trabajar novelas de escritores importantes, tanto Luis Humberto Crosthwaite como David Toscana, por mencionar algunos, pero enfrentarnos a una obra que no está pensada para la escena, que es un libro híbrido, sí nos puso retos muy interesantes”, compartió.

La propuesta incluye un elenco considerable, de 9 artistas en escena, que se convertirán en las voces a través de las cuales se llevará a lo teatral este relato multigeneracional. TE PUEDE INTERESAR: Exposición ‘Abrir la brecha’, un diálogo entre mujeres artistas de diferentes generaciones de Saltillo “Autobiografía del algodón” tendrá funciones los días 7 y 8 de marzo en La Besana en punto de las 19:30 horas. La entrada tiene un costo de 200 pesos.

