Exposición 'Abrir la brecha', un diálogo entre mujeres artistas de diferentes generaciones de Saltillo

Mauro Marines
Mauro Marines

La muestra colectiva reunió el trabajo de cinco destacadas creadoras locales: Betty Cárdenas Tamez, Blanca Sotelo, Teresa Villarreal, Sofía Guerra y Ana Carral, cuya trayectoria está entrelazada a lo largo de las décadas

Artes
/ 5 marzo 2026
Este jueves el Centro Cultural Casa Purcell se convirtió en el punto de encuentro de varias generaciones de artistas coahuilenses, mujeres todas, que desde distintas disciplinas entregan una mirada propia sobre la experiencia femenina.

“Abrir la brecha” es el nombre de la exposición con la que el Instituto Municipal de Cultura se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reuniendo la obra pictórica, gráfica, escultórica, fotográfica, de instalación y otras técnicas de las creadoras Betty Cárdenas Tamez, Blanca Sotelo, Teresa Villarreal, Sofía Guerra y Ana Carral.

Se trata de una propuesta curatorial integrada por cinco exposiciones individuales, la cual inicia con “Instantes” de Betty Cárdenas, quien falleció en 2022, cuyos paisajes “dialogan entre lo vivido y lo imaginado”, creando escenarios cargados de emoción en sitios reconocibles, tanto naturales como urbanos, y a la vez salpicados de una atmósfera especial.

La exposición también trae de vuelta al público la obra de la destacada maestra Blanca Sotelo con la serie “Alegoría de la vida”, de un surrealismo pocas visto en la plástica coahuilense, que reconoce su inspiración en las grandes surrealistas mexicanas Remedios Varo y Leonora Carrington, pero encontrando una verdad propia y un estilo singular.

A ellas se suma Teresa Villarreal con “Territorio vulnerable”, que desde la pintura, las técnicas mixtas y la instalación abre la conversación sobre la violencia que se vive en el país y la fragilidad del tejido social, en piezas que la autora ha visto cómo conmueven al espectador.

La cuarta individual en la primera planta es “Mirada neurodivergente: Cartografía de lo cotidiano” de Sofía Guerra, una “reorganización de la realidad” a partir de la fotografía, entre instantes, texturas y estructuras invisibles de quien recorre el territorio con otros ojos.

Para complementar la propuesta, en la galería de la segunda planta, se encuentran las series de collage “Néfeles” y “Beguinas” de Ana Carral, que exploran la memoria, el linaje femenino y la naturaleza, así como un reconocimiento a las mujeres que, entre los siglo 13 y 14, eligieron una vida fuera de las jerarquías y los dogmas.

Durante la ceremonia inaugural, a nombre de sus compañeras, la maestra Sotelo expresó su agradecimiento por la invitación e iniciativa del IMCS por reunir a estas creadoras en este centro cultural.

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

