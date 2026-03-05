$!Exposición ‘Abrir la brecha’, un diálogo entre mujeres artistas de diferentes generaciones de Saltillo

Este jueves el Centro Cultural Casa Purcell se convirtió en el punto de encuentro de varias generaciones de artistas coahuilenses, mujeres todas, que desde distintas disciplinas entregan una mirada propia sobre la experiencia femenina.

“Abrir la brecha” es el nombre de la exposición con la que el Instituto Municipal de Cultura se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reuniendo la obra pictórica, gráfica, escultórica, fotográfica, de instalación y otras técnicas de las creadoras Betty Cárdenas Tamez, Blanca Sotelo, Teresa Villarreal, Sofía Guerra y Ana Carral.

Se trata de una propuesta curatorial integrada por cinco exposiciones individuales, la cual inicia con “Instantes” de Betty Cárdenas, quien falleció en 2022, cuyos paisajes “dialogan entre lo vivido y lo imaginado”, creando escenarios cargados de emoción en sitios reconocibles, tanto naturales como urbanos, y a la vez salpicados de una atmósfera especial.

La exposición también trae de vuelta al público la obra de la destacada maestra Blanca Sotelo con la serie “Alegoría de la vida”, de un surrealismo pocas visto en la plástica coahuilense, que reconoce su inspiración en las grandes surrealistas mexicanas Remedios Varo y Leonora Carrington, pero encontrando una verdad propia y un estilo singular.

A ellas se suma Teresa Villarreal con “Territorio vulnerable”, que desde la pintura, las técnicas mixtas y la instalación abre la conversación sobre la violencia que se vive en el país y la fragilidad del tejido social, en piezas que la autora ha visto cómo conmueven al espectador.

La cuarta individual en la primera planta es “Mirada neurodivergente: Cartografía de lo cotidiano” de Sofía Guerra, una “reorganización de la realidad” a partir de la fotografía, entre instantes, texturas y estructuras invisibles de quien recorre el territorio con otros ojos.