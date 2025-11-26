Llevarán el arte de pintores coahuilenses a Parras con la exposición ‘Destino y ruta’

Artes
/ 26 noviembre 2025
    Llevarán el arte de pintores coahuilenses a Parras con la exposición ‘Destino y ruta’

La colectiva de pintura que se presentó en la FINA en el Centro Cultural Vito Alessio Robles ahora viajará al Centro Cultural Nancy Cárdenas de la ciudad vecina

“Destino y ruta” es una exposición colectiva que busca reunir a distintas generaciones de artistas coahuilenses que trabajan o han trabado la pintura, en un ejercicio que muestra los intereses creativos y los temas que se han abordado a lo largo de las últimas décadas.

Inaugurada en julio en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 448, la exhibición abrió sus puertas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) y este jueves llega a Parras de la Fuente para presentarse en el Centro Cultural Nancy Cárdenas.

“Esta muestra reúne el trabajo de creadores nacidos en los últimos 50 años, oriundos de la capital del estado o formados en ella; una generación marcada por la vocación multidisciplinaria como parte esencial de su identidad. Sus propuestas, plenamente situadas en el siglo XXI, dialogan con una tradición que exige nuevos abordajes tanto para quienes la ejecutan como para quienes la contemplan”, explica el CECUVAR en un boletín de prensa.

En ella participan creadores como Adair Vigil, Adalberto Montes, Amber Kappes, Américo Pugliese, Ana Carcer, Andrea Badillo, Ance Corpus, Borers Tok Tok, Carlos Farías, Carlos Herrera “Chaztecka”, Carlos Vielma, Cristina Villar, Daniel Canales y Daniela Elidett.

También participan Darely Galindo, David Camacho, Dul Patoni, Ferlun, Fher Galván, Francisco Piñón, Isidoro Max, Jorge Garza Palomares, Judith Fragoso, Karla Rangel, Lila Jamieson, Josué De La Peña, Marshallreyna, Mauro Llanas, Omar Campos, Omar Leza, Orlando Cuellar, Rafael Ortega, Ramiro Rivera, Raúl Garflo, Rosy Ayala, Roy Carrum, Shakti Guel, Teresa Villarreal, Úrsula López, Vinicio Fabila y Xío Matías.

La inauguración de la exposición se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas y la galería estará abierta de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Temas


Arte
Exposiciones

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos advierte que el déficit ha provocado pérdidas de cientos de millones de dólares en Texas.

Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua
Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria.

‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas
El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León.

Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León
Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar

Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar
El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas de ‘Black Friday’, el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias. FOTO:

‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9% de las ventas de autos en EU
El abandono del caso de Georgia es el último reflejo de cómo Trump ha emergido en gran medida ileso de una serie de procesamientos que una vez amenazaron con poner en peligro su carrera política y su libertad personal. FOTO:

Desechan último caso contra Trump de injerencia electoral en Georgia
Hay al menos 36 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po, en Hong Kong.

Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados
El discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela.

Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump