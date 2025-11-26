Llevarán el arte de pintores coahuilenses a Parras con la exposición ‘Destino y ruta’

Inaugurada en julio en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 448, la exhibición abrió sus puertas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) y este jueves llega a Parras de la Fuente para presentarse en el Centro Cultural Nancy Cárdenas.

“Destino y ruta” es una exposición colectiva que busca reunir a distintas generaciones de artistas coahuilenses que trabajan o han trabado la pintura, en un ejercicio que muestra los intereses creativos y los temas que se han abordado a lo largo de las últimas décadas.

“Esta muestra reúne el trabajo de creadores nacidos en los últimos 50 años, oriundos de la capital del estado o formados en ella; una generación marcada por la vocación multidisciplinaria como parte esencial de su identidad. Sus propuestas, plenamente situadas en el siglo XXI, dialogan con una tradición que exige nuevos abordajes tanto para quienes la ejecutan como para quienes la contemplan”, explica el CECUVAR en un boletín de prensa.

En ella participan creadores como Adair Vigil, Adalberto Montes, Amber Kappes, Américo Pugliese, Ana Carcer, Andrea Badillo, Ance Corpus, Borers Tok Tok, Carlos Farías, Carlos Herrera “Chaztecka”, Carlos Vielma, Cristina Villar, Daniel Canales y Daniela Elidett.

También participan Darely Galindo, David Camacho, Dul Patoni, Ferlun, Fher Galván, Francisco Piñón, Isidoro Max, Jorge Garza Palomares, Judith Fragoso, Karla Rangel, Lila Jamieson, Josué De La Peña, Marshallreyna, Mauro Llanas, Omar Campos, Omar Leza, Orlando Cuellar, Rafael Ortega, Ramiro Rivera, Raúl Garflo, Rosy Ayala, Roy Carrum, Shakti Guel, Teresa Villarreal, Úrsula López, Vinicio Fabila y Xío Matías.

La inauguración de la exposición se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas y la galería estará abierta de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.