$!‘Lo que hace un novelista es cruzar ese umbral de frontera entre lo que se sabe y no se sabe’, Santiago Posteguillo

“Me he auto introducido en un enorme desafío literario porque yo siempre he querido escribir sobre Julio César, es un personaje que me fascina, un personaje paradigmático. Es tal la magnitud de Julio César que yo sentía que tenía que equiparme con toda la información del mundo romano para entender la complejidad de matices del personaje”, comentó el escritor en una presentación virtual de ‘Roma soy yo’ con medios de comunicación.

César fue durante un tiempo, durante su juventud un abogado, esto era muy normal, porque al desempeñarse como abogado, se podía dar a conocer, tanto a la sociedad política, como al público en general, ya que los juicios eran públicos. Así el juicio al senador Dolabela sirve para iniciar la saga de novelas de Posteguillo ‘Roma soy yo’.

“Yo quería que ese terremoto que iniciara las novela -la primera de una saga- fuera algo muy original, no significa que no vaya a hablar de los grandes hitos de su historia. Pero el juicio de Dolabela, fue lo que me llamó la atención porque no se ha hablado mucho de él. Aunque sabemos muchas cosas de este juicio -a pesar de que esta perdido-, se sabe que Dolabela tiene comprados a los jueces, que tiene a los dos mejores abogados de Roma, también sabemos que tenía contratados a sicarios dispuestos a matar para que nada interfiera en el juicio”, comentó.

“Pero como el texto está perdido, lo que he tenido que hacer es leer textos de otros juicios de la misma fecha y ver como eran, también consulté a un amigo académico a quien le conté muy emocionado sobre el juicio y me respondió muy serio ‘está perdido’. Porque la frontera del académico es hablar solamente de lo que está documentado, pero yo también soy novelista, y lo que hace un novelista es cruzar ese umbral de frontera entre lo que se sabe y no se sabe y recrear la historia”, de allí que la novela histórica sea uno de los géneros literarios más emocionantes e intrigantes para los lectores.

Sin embargo, esta no es la única historia que podemos encontrar en ‘Roma soy yo’, el autor logra sumergir al lector en las batallas, vivir la gran historia de amor de Julio César con Cornelia, su primera esposa, así como aquella relación con Cleopatra, su segundo amor y comprender, en definitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito.