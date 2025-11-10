Los jóvenes hablarán: Invitan a Encuentro de Lectores de Preparatorias en Saltillo

10 noviembre 2025
    Los jóvenes hablarán: Invitan a Encuentro de Lectores de Preparatorias en Saltillo

El evento busca generar diálogos entre jóvenes de siete preparatorias locales, para que conozcan entre sí sus estrategias, gustos y retos respecto a sus hábitos de lectura

Este miércoles 12 de noviembre la Infoteca Central “Alejandro Dávila Flores” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) será la sede del Encuentro de Lectores de Preparatoria, con el que jóvenes de Saltillo podrán compartir sus experiencias en torno a los hábitos de lectura, las estrategias y plataforma para el desarrollo de esta actividad en sus escuelas.

El evento, que se realiza en el marco del Día Nacional del Libro, ha convocado a estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA), la Preparatoria no. 1, la Mariano Narváez y el Ateneo Fuente, pertenecientes a la UAdeC, así como al Tecnológico de Monterrey, el Liceo Alberto del Canto y el Colegio Ignacio Zaragoza, quienes tendrán carta abierta para compartir lo referente al tema.

“El propósito es que cada uno de los grupos de las distintas preparatorias compartan con el resto de los asistentes cuál es el mecanismo que siguen para leer, cuáles son los autores que prefieren, dónde los consiguen, si hay círculo de lectura en su escuela, si hay maestro o maestra que los guíe, si ellos lo hacen solos, cómo distribuyen y obtienen los libros, si los compran, qué les gusta de los libros”, explicó a VANGUARDIA el promotor de la lectura y organizador Gerardo Segura, “de tal manera que se puedan escuchar entre los mismos preparatorianos, puedan compartir experiencias, preguntarse y quizá hacer lazos de comunicación”.

La jornada se llevará a cabo de las 9:00 a las 14:00 horas, con un espacio de 30 minutos para cada grupo, así como intervenciones en las que los jóvenes darán lectura a la novela “Perra brava” de Orfa Alarcón, sobre una joven universitaria en una relación con un narcotraficante y los conflictos y problemáticos que tanto emanan de ello como los que lo propiciaron.

TE PUEDE INTERESAR: Humberto Casas, de Vanguardia, es reconocido en la edición 26 del Premio de Periodismo Cultural “Catón” de la UAdeC

Asimismo, está abierta la invitación a integrarse para jóvenes de otras preparatorias o niveles educativos interesados en escuchar este diálogo, así como a directores o docentes y público general, haciendo hincapié que, salvo la bienvenida, la palabra la tendrán los adolescentes.

Todo corre por cuenta de los estudiantes, tendrán un numerito que se sorteará al principio, así se establece el turno, y ellos son los que hablarán”, aseguró Segura, reiterando la invitación al evento de este miércoles, “siempre son los adultos los que dicen qué tienen que hacer, qué leer, lo que tienen que entender, y ya es hora de que los propios estudiantes hablen entre ellos mismos”.

