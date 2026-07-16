Los Tigres de Borges celebran lanzamiento de su primer vinilo con show en el FINA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La agrupación saltillense se presentó este miércoles en Residencias Corona como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449
En 2024 Los Tigres de Borges se presentaron en uno de los escenarios más grandes del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), la Plaza de Armas. Este año lo hicieron en uno de los más pequeños y eso mejoró la experiencia.
Este miércoles en Residencias Corona el grupo musical liderado por Julián Herbert y Héctor Zárate ofreció una velada íntima y enérgica. Su público bailó, coreó y disfrutó de algunos de los temas de su primer disco “Selfies with drones”, así como homenajes a temas inmortales del rock.
Si en la Plaza de Armas Herbert hizo suyo todo el escenario, aquí aprovechó cada centímetro para dejarse llevar por la música, como una estrella de rock debe hacerlo. La guitarra de Zárate estremeció cada fibra de los presentes, una fuerza respaldada por la voz rasposa y emotiva del también escritor, además del acompañamiento de Goyo Calavera en el bajo, Carol Garza en el teclado y Misael González en la batería.
Con temas como “Selva roja” y “Yo soy tus alas” el íntimo espacio de Corona se encendió. La música de este grupo mezcla distintos géneros y en el instante, frente a frente, a tan solo unos metros de distancia, lo que resulta de esta fusión es embriagante.
Tras un breve jam guiado por Carol se despidieron de su público, celebrando que desde este día se encuentra a la venta la edición vinilo de su álbum (acompañado por el booklet ‘Selfies with drones: escenas eliminadas’, con textos de Herbert), que a su vez está disponible en todas las plataformas de streaming.