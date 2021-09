Luis de Llano celebra los 50 sos de Avándaro con un libro

“ Me dijo el señor Azcárraga: ‘¿Pues qué vamos a hacer? ¿Vamos a atacarlo o vamos a defenderlo?’. Le dije: -’Pues mire, lo va usted a defender porque nosotros lo promovimos’. Zabludovsky me dijo: ‘Bueno, ve y hazme una edición de 10 minutos para que lo pase en la noche ’”, recuerda De Llano.

La mayoría de los videos que él y su equipo tomaron en Avándaro fueron confiscados por Televicentro, ahora Televisa, y enviados a una bodega en Tijuana, a donde iba a parar todo el material comprometedor que no debía ser difundido, señaló De Llano en una entrevista reciente con The Associated Press. Nadie sabe si las cintas aún existen o cuál fue su destino final.

“ Cometí el error en Avándaro de invitar a la prensa de espectáculos y no invitar a la de primera sección. Cuando regresé, nos hicieron pedazos porque todo lo que puso la prensa... La verdad es que sí hubo mucha gente, 250,000 personas, reunidas por razones no políticas ”, dice.

“ Nosotros pedimos permiso para hacer una carrera de coches con música y de repente yo inventé que quería hacer un concierto y empecé a invitar a grupos, y al rato ya no hubo carrera. Hubo rock, pero no hubo ruedas ”, recuerda.

La edición, dice, quedó maravillosa pero se perdió. “ Ya no encontramos la cinta después. Ha de estar perdida en Noticieros. El problema es que el videotape se degrada. Esas cintas me las recogieron todas y se las llevaron a una bodega en algún lugar de Tijuana y se perdieron, o se echaron a perder ”, lamenta.

En Avándaro no hubo grandes nombres como en Woodstock; se presentaron los artistas locales de la época y fue una de las plataformas del rockero mexicano Alex Lora, el líder de la banda El Tri, que en aquella época se llamaba Three Souls in My Mind. Para Lora, Avándaro es súmamente importante. Ahí conoció a su esposa Chela Lora, de la que no se ha separado desde entonces.