Luis Fernando Aguirre presentará su libro ’La historia del PAN en Saltillo’

Artes
/ 12 octubre 2025
    Luis Fernando Aguirre presentará su libro ’La historia del PAN en Saltillo’

La publicación busca ser un documento para acrecentar el acerco histórico de la ciudad

Este lunes 13 de octubre se presentará un libro que busca ahondar en la historia de la región, por medio del desarrollo del Partido Acción Nacional en Saltillo y su lugar dentro del partidismo mexicano.

“Ahorita se pudiera ver como algo muy sencillo formar un partido [político], juntando algunos compañeros, amigos o familia, reunir firmas y cumplir con los requisitos de ley. En ese momento era casi imposibile, porque tenías que enfrentarte al sistema”, explicó para VANGUARDIA el autor de “Así nació el PAN: Historia del Comité Regional de Saltillo (1939-1958)” Luis Fernando Aguirre.

El libro, que se presentará 20:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con comentarios de Mónica Estefanía Cruz de la Fuente, Ernesto Saro Boardman y José Palacios, es un proyecto que inició de manera informal hace más de dós décadas, recabando documentos y archivos sobre el origen del partido en la ciudad, y que comenzó a tomar forma hace unos diez años.

La publicación aborda la importancia de figuras como Manuel Gómez Morín, fundador del PAN a nivel nacional, Leonardo Arzuaga, Manuel Ortíz de Montellanos, Julián Pérez, Leopoldo Martínez Zamora y Pedro Aguirre Siller entre otros.

“Vamos a ver cómo desde Saltillo estos panistas se despliegan a diversos puntos del estado para tratar de fundar el partido, a lo que se enfrentaron, los metieron a la cárcel, los golpearon, los metieron a la cárcel, pero los unía el humanismo político”, recordó.

TE PUEDE INTERESAR: Le quitan todas las etiquetas a la animación en el Festival de Cine de Morelia

Para la realización de este texto, el autor no solo consultó archivos locales y estatales, sino también a nivel nacional, además de que hizo entrevistas a figuras clave en el desarrollo de este capítulo de la historia política del estado.

Aguirre destacó que aunque el libro lo entrega como un regalo al partido, gracias a una colaboración con la Casa del Migrante, lo recaudado por los ejemplares vendidos, será para este proyecto.

Temas


libros

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La inversión municipal en equipamiento, infraestructura y capacitación ha fortalecido la seguridad urbana.

Repite Saltillo como la capital más segura en el país por tercera vez en 2025
La ASF detectó irregularidades por casi 7 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de AMLO

ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO
El precio del limón se rige por la oferta y la demanda, pero en los últimos años su precio se ha mantenido en picada.

Grupos criminales obtienen casi 4 mmp de productores de limones en Apatzingán
El estudio de la información muestra que, en los 112 sitios donde Pemex llevó a cabo acciones de reparación, la empresa necesitó en promedio cuatro años para remediar los daños ocasionados por sus incidentes

Pemex contamina y no repara los daños en 86% de los casos
Claudia Sheinbaum afirma que México esperará antes de pronunciarse sobre la ruptura entre Estados Unidos y Canadá. Trump canceló las negociaciones comerciales por un anuncio canadiense.

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum sobre cancelación de negociaciones entre EU y Canadá
Familiares, vecinos y amigos del pequeño Anuel se reunieron para recordarlo.

Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
Sears celebrará su Gran Venta Nocturna de otoño del 24 al 27 de octubre con descuentos de hasta el 50% en todos sus departamentos y horarios extendidos en tiendas físicas.

¡Ya llegó! Sears inicia su Gran Venta Nocturna de Otoño 2025 con descuentos de hasta 50% en octubre
Drama. Pati Chapoy respondió al “perdón” público que Gloria Trevi le ofreció tras el estreno de su documental.

‘Debe sentir cierta culpa’: responde Pati Chapoy al ‘perdón’ de Gloria Trevi