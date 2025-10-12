Luis Fernando Aguirre presentará su libro ’La historia del PAN en Saltillo’

Este lunes 13 de octubre se presentará un libro que busca ahondar en la historia de la región, por medio del desarrollo del Partido Acción Nacional en Saltillo y su lugar dentro del partidismo mexicano.

“Ahorita se pudiera ver como algo muy sencillo formar un partido [político], juntando algunos compañeros, amigos o familia, reunir firmas y cumplir con los requisitos de ley. En ese momento era casi imposibile, porque tenías que enfrentarte al sistema”, explicó para VANGUARDIA el autor de “Así nació el PAN: Historia del Comité Regional de Saltillo (1939-1958)” Luis Fernando Aguirre.

El libro, que se presentará 20:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con comentarios de Mónica Estefanía Cruz de la Fuente, Ernesto Saro Boardman y José Palacios, es un proyecto que inició de manera informal hace más de dós décadas, recabando documentos y archivos sobre el origen del partido en la ciudad, y que comenzó a tomar forma hace unos diez años.