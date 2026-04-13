‘404 Not Found’: La verdad de un feminicidio dentro de memorias cuestionables

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Artes
/ 13 abril 2026
    ‘404 Not Found’: La verdad de un feminicidio dentro de memorias cuestionables

Cassandra Colis escribió, dirigió y protagonizó el biodrama ‘404 Not Found’ que cuenta el feminicidio de su madre en Nuevo León, en el año 2005

Durante el pasado fin de semana se presentó la obra “404 Not Found”, escrita, producida y protagonizada por la artista regiomontana Cassandra Colis en el Centro Cultural La Besana, ubicado en la Zona Centro de Saltillo, exponiendo un caso único y doloroso: el feminicidio de su madre, Alejandra Jiménez Yerena.

Más allá de un biodrama, Colis logra llevarnos a un espacio donde la realidad es cruda, a un mundo donde la verdad y la memoria se entrelazan en caminos sinuosos y poco confiables.

Entre recuerdos, fotografías y juicios, la joven artista navega por su vida, enfrentando el dolor y la pérdida, para dar voz a su madre, a una víctima, a una hermana, a una hija, dándole identidad y alejándola de convertirse en un número más en esta lista sin fin de feminicidios en México.

‘404 NOT FOUND’: UNA OBRA QUE TE HACE REÍR PERO TAMBIÉN LLORAR

Cassandra Colis se muestra como una actriz. No, como la hija de alguien. No, como la niña pequeña que era cuando su madre fue asesinada. Con un sentido juguetón, la artista nos hace saber que el mundo no es blanco y negro, que dentro del duelo hay dolor pero también, de repente, hay sonrisas.

“A veces la comedia regia o norteña no es tan bien recibida en muchas partes. Pero también adueñándonos de esa idea y decir, al final esta obra soy yo y yo soy así y necesito reflejar estas cosas de tal manera, defiendo lo que tenga que defender y voy cambiando cosas que de pronto, también me doy cuenta, eso que esta persona me dice ahora desde sus ojos lo puedo ver y estoy de acuerdo y lo voy cambiando también”, dijo en una entrevista con VANGUARDIA

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Tal vez es solo la representación de esa niña que quedó refugiada en el fondo y que, de vez en cuando, sale al mundo cruel que arrebata.

“Esas ganas que yo tenía por hablarlo y sacarlo a la luz, eran las mismas ganas que teníamos todos (en mi familia), pero nadie nos atrevíamos o no teníamos las herramientas para ver cómo sacar eso”, agregó.

TERCERA LLAMADA: LA HISTORIA DE UN FEMINICIDIO

Todo se remonta al año 2005. En Nuevo León. Cassandra tenía 10 años. Todo inició cuando llegó con su papá a su casa, para salir a festejar su cumpleaños. Sube las escaleras y encuentra el cuerpo de su madre.

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A partir de entonces empieza la enredadera en su memoria, que apenas hace unos años desenmarañó para encontrar la verdad oculta en recuerdos fragmentados y falsos.

“A la hora de montarlo me enfrenté a mi propia vulnerabilidad y sí, me encontré con temas que, por mucho que quisiera tocarlos, no iba a poder, porque no me podía permitir quebrarme de cierta forma. Desde esos cuidados, fue el decidir meterlo por este lado, jugar por acá, insertar esto, qué cosas me funcionan para generar emotividad, qué cosas no”, compartió Colis para esta casa editorial.

PUESTA EN ESCENA Y EL PÚBLICO EN LA HISTORIA CONTADA

El escenario podría decirse que fue sencillo. En definitiva, no se trató de una escenografía que fuera protagonista, pues ese era el papel de Cassandra y su historia.

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Con participación interactiva o didáctica, o “como le quieran llamar”, dijo, el ambiente se llenó de emociones fuertes. El público acompañó a la artista con risas, lágrimas, abrazos, porras y aplausos... a lo mejor en un intento por comprender lo que sucedía en la cabeza de Colis, o en un intento por entender qué fue lo que pasó. O mejor aún, intentar comprender qué vivió esa niña.

UN FEMINICIDIO SIN RESPUESTA

20 años después, el caso de Alejandra Jiménez Yerena sigue sin resolverse. Dentro del biodrama, Cassandra expuso artículos periodísticos que la mencionan a ella y a su madre, demostrando los juicios que se hicieron y el amarillismo que robó la atención de las personas.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/asi-celebro-saltillo-el-slow-art-day-entre-poesia-arte-y-muchas-actividades-GH19964651

20 años después, Colis continúa dando voz a una mujer que fue silenciada, pasando sus memorias a las personas, a su público.

En cada presentación, la artista agradece el poder compartir, el tener un espacio para expresar su dolor, el ser parte de un lugar seguro donde ella puede llorar y gritar, y dejar salir a su niña interior.

ARTES ESCÉNICAS E HISTORIAS POR CONTAR

La obra “404 Not Found” forma parte de la Residencia Aridoestética de la Compañía Gorguz Teatro de Monterrey que, gracias al programa México en Escena incentivado por la Secretaría de Cultura de México, talentos como este llegan a centros locales, como La Besana.

Se tienen contempladas más puestas en escena para los meses próximos. Para mayor información, VANGUARDIA recomienda a sus lectores estar pendientes de publicaciones en redes sociales.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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