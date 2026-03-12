Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

por Mauro Marines

La artista invitada también impartió un taller de la técnica de grabado mezzotinta, con la que están hechas la mayoría de las obras de la exposición, en el Museo de Artes Gráficas

Artes
/ 12 marzo 2026
La mezzotinta es una técnica del grabado cuyos resultados permiten plasmar sobre el papel desde los más profundos negros hasta los más brillantes blancos, creando imágenes llenas de textura, tonalidad y fuerza, y es esta la técnica protagonista de la exposición que se inauguró este martes en el Museo Rubén Herrera.

Gestar el nido” de Mar Gasca Madrigal aprovecha el potencial de esta forma de grabado para crear imágenes profundas, creando desde la oscuridad para hacer emerger la luz y, por este medio, “construir” hogares, tejer refugios y explorar los significados del nido como símbolo.

$!Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

No es una técnica fácil, lleva un proceso largo para trabajar la placa sobre la que se va a hacer la imagen”, explicó la artista para VANGUARDIA, “es una técnica del barroco donde ennegreces tu placa y posteriormente alisas todo eso que graneaste para generar la imagen, esta surge del oscuro de la placa”.

Durante el evento inaugural Gasca Madrigal agradeció la oportunidad de exponer en este recinto, pues, considera, su obra tiene el potencial para entrar en diálogo con la del maestro Rubén Herrera.

$!Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

“Llegué [a esta técnica] en la universidad gracias a un maestro que llevaba muchos libros y vi una imagen que me pareció muy particular, que no podía trabajar con otras técnicas y al final mi proyecto de la escuela lo trabajé en esa técnica. Luego presenté un proyecto al estado de Morelos uniendo la mezzotinta con impresión digital, me dieron el PECDA y así empecé a incorporarla”, recordó la artista.

Mar mencionó que es la profundidad de los negros, así como la gama de grises que se obtienen, lo que la ha hecho tan afín a esta técnica, pero destacó “la sensación de sacar una imagen de la oscuridad, como si le dieras la mano y la trajeras a la luz”.

$!Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

Las obras que integran la exposición, en su mayoría, están realizadas con mezzotinta. Algunas son impresiones en su totalidad, demostrando la maestría de Gasca Madrigal, pero en otras la artista interviene la imagen y, literalmente, hace nidos en cada cuadro, rompiendo con la bidimensionalidad de las piezas.

Me ha interesado mucho trabajar elementos orgánicos, empecé con insectos, semillas, flores, la transparencia de las hojas, su estructura y me atraía mucho la imagen del nido, como este objeto idílico, de resguardo, me parecía muy poético pero no encontraba cómo lo podía abordar que no fuera solo una reproducción”, expresó.

$!Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

La clave para abordar este símbolo llegó cuando estaba seleccionando una serie de impresiones y, al pensar más allá de su presentación como copias de un original, decidió convertir cada una en su propia obra, interviniéndolas en lo individual.

“El origen es uno, pero conforme pasa la vida vas cambiando”, reflexionando, “y me gustó mucho seguir esa idea de tejer el nido, construirlo, hay unos muy diferentes, a qué corresponden esas diferencias y me empecé a clavar primero en la parte estructural y después más simbólica”, agregó.

$!Mar Gasca Madrigal revela la luz entre la sombras con exposición de grabado “Gestar el nido” en Saltillo

Compartiendo la belleza de la mezzotinta

La presencia de Gasca Madrigal en Saltillo no se limitó a la presentación de esta conmovedora obra, sino que también impartió un taller de la técnica que ha dominado desde hace años en el taller Elena Huerta del Museo de Artes Gráficas.

“Me ha dado mucho gusto porque ves el interés, les ha llamado mucho la técnica y hay piezas que pueden resolver de otra forma. Cada técnica te va dando diferentes resultados; por ejemplo yo he mezclado mezzotinta con serigrafía, porque buscas ese resultado y creo que al menos dos o tres integrantes del taller pueden encontrar aquí algo que habían estado buscando”, señaló.

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

