¡Más allá de Coahuila! Gana Lázaro Izael premio a la Trayectoria Joven de Poesía de la Cámara de Diputados

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    ¡Más allá de Coahuila! Gana Lázaro Izael premio a la Trayectoria Joven de Poesía de la Cámara de Diputados
    Triunfo. Lázaro Izael suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria poética. FOTO: INTERNET

El poeta saltillense suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro de la poesía y la literatura mexicana

Una vez más el nombre Lázaro Izael acapara la atención de la prensa nacional y la comunidad literaria, esta vez debido a que resultó ganador del Premio a la Trayectoria Joven de Poesía ‘Jaime Sabines’ organizado por la Cámara de Diputados.

La responsable de confirmar el reconocimiento al saltillense fue Aliza Chelminsky quien reconoció el talento y la participación del poeta coahuilense junto a 44 candidaturas provenientes de 15 estados del país para este certamen.

“Recibir un reconocimiento que lleva el nombre de Jaime Sabines, un poeta al que admiro y quiero, me hace muy feliz”, dijo Lázaro Izael desde su perfil en Facebook en donde celebró y confirmó este logro profesional

UNA TRAYECTORIA QUE INSPIRA

Lázaro lleva en su historial premios como Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023, con el libro ‘Gallo, el Planeta Estalla’.

“Gracias a quienes han acompañado mi escritura todos estos años”, continuó en el mensaje el autor que ha inspirado a miles con sus trabajos detrás de la pluma así como su lucha social.

Apenas en julio de 2026, contó a VMÁS sobre su proyecto titulado ‘Gallineta’, un guion para una película que retrata la tradición de General Cepeda, uniéndola con la vivencia de un chico que hace una transición de género y se enfrenta a querer cumplir la tradición del “canto alabado” y cantar para su abuelo fallecido.

https://vanguardia.com.mx/show/de-el-desaire-a-triunfar-arturo-rodriguez-celebrara-50-anos-con-concierto-junto-a-la-sinfonica-de-uanl-IK23298536

El autor saltillense obtuvo en 2019 el Premio Nacional Dolores Castro en la categoría de poesía por su libro ‘Envilecidas como hienas miramos la espesura de ese cielo’. Además, fue ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura por ‘Mamá, el campo’, en 2022.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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