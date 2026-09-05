¡Más allá de Coahuila! Gana Lázaro Izael premio a la Trayectoria Joven de Poesía de la Cámara de Diputados
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El poeta saltillense suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro de la poesía y la literatura mexicana
Una vez más el nombre Lázaro Izael acapara la atención de la prensa nacional y la comunidad literaria, esta vez debido a que resultó ganador del Premio a la Trayectoria Joven de Poesía ‘Jaime Sabines’ organizado por la Cámara de Diputados.
La responsable de confirmar el reconocimiento al saltillense fue Aliza Chelminsky quien reconoció el talento y la participación del poeta coahuilense junto a 44 candidaturas provenientes de 15 estados del país para este certamen.
“Recibir un reconocimiento que lleva el nombre de Jaime Sabines, un poeta al que admiro y quiero, me hace muy feliz”, dijo Lázaro Izael desde su perfil en Facebook en donde celebró y confirmó este logro profesional
UNA TRAYECTORIA QUE INSPIRA
Lázaro lleva en su historial premios como Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023, con el libro ‘Gallo, el Planeta Estalla’.
“Gracias a quienes han acompañado mi escritura todos estos años”, continuó en el mensaje el autor que ha inspirado a miles con sus trabajos detrás de la pluma así como su lucha social.
Apenas en julio de 2026, contó a VMÁS sobre su proyecto titulado ‘Gallineta’, un guion para una película que retrata la tradición de General Cepeda, uniéndola con la vivencia de un chico que hace una transición de género y se enfrenta a querer cumplir la tradición del “canto alabado” y cantar para su abuelo fallecido.
El autor saltillense obtuvo en 2019 el Premio Nacional Dolores Castro en la categoría de poesía por su libro ‘Envilecidas como hienas miramos la espesura de ese cielo’. Además, fue ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura por ‘Mamá, el campo’, en 2022.