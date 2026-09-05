¡Más allá de Coahuila! Gana Lázaro Izael premio a la Trayectoria Joven de Poesía de la Cámara de Diputados

Una vez más el nombre Lázaro Izael acapara la atención de la prensa nacional y la comunidad literaria, esta vez debido a que resultó ganador del Premio a la Trayectoria Joven de Poesía ‘Jaime Sabines’ organizado por la Cámara de Diputados.

La responsable de confirmar el reconocimiento al saltillense fue Aliza Chelminsky quien reconoció el talento y la participación del poeta coahuilense junto a 44 candidaturas provenientes de 15 estados del país para este certamen.

“Recibir un reconocimiento que lleva el nombre de Jaime Sabines, un poeta al que admiro y quiero, me hace muy feliz”, dijo Lázaro Izael desde su perfil en Facebook en donde celebró y confirmó este logro profesional