Muere el artista mexicano Pedro Friedeberg: Su obra se exhibió en Saltillo en 2023

Artes
/ 5 marzo 2026
    Muere el artista mexicano Pedro Friedeberg: Su obra se exhibió en Saltillo en 2023

El artista contemporáneo, cuya obra tomó elementos del surrealismo y el arte pop, falleció este jueves a la edad de 90 años

Este jueves se informó del fallecimiento del artista Pedro Friedeberg a los 90 años, en su casa de San Miguel Allende. La noticia fue confirmada por la familia a través de su cuenta de Instagram:

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y lleno de paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo. Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso”.

Arquitecto, diseñador y artista plástico mexicano, Friedeberg tomó para su obra plástica elementos del surrealismo, el arte pop y la arquitectura para crear composiciones complejas, cargadas de símbolos y diferentes lecturas.

También incursionó en la escultura, el dibujo, el grabado, la arquitectura conceptual y el diseño de muebles, siendo en este rubro su creación más celebre la “Silla mano”, la cual ha influenciado muchas otras creaciones de este tipo.

$!Muere el artista mexicano Pedro Friedeberg: Su obra se exhibió en Saltillo en 2023

Nació el 11 de enero de 1936 en Florencia, Italia, hijo de una familia judeoalemana, que huyó de Europa al estallar la Segunda Guerra Mundial y llegó a México cuando Friedeberg tenía 3 años. Se naturalizó mexicano y fue alumno de Mathias Goeritz.

Fue miembro de un grupo de artistas llamado “Los Hartos”, que contaba también con otros nombres como Remedios Varo, Leonora Carrington, Gunter Gerzso y Kati Horna, conocidos por ser “originales, excéntricos, irreverentes e iconoclastas”.

Friedeberg en Saltillo

En julio de 2023 el restaurante Don Artemio, en colaboración con la plataforma de arte Cosigna, se presentó una selección de su obra plástica y de grabado, gracias a las cuales se pudieron apreciar algunas de las características del artista, cargadas de elementos geométricos y tipográficos, incluidos mensajes escritos en hebreo, además de referencias a elementos de la cultura pop, como sucede en sus “Códices miguelito”, unas de sus más populares obras.

Todo esto en medio de composiciones volumétricas dentro de la bidimensión, que juegan con el ojo del espectador, lo invitan a recorrer sus recovecos y descifrar las partes que lo integran, así como disfrutar de las texturas y el movimiento de las líneas, entre tinta y hoja de oro.

Con información de El Universal

