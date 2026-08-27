Muere Yayoi Kusama a los 97 años; la artista japonesa deja un legado en el arte contemporáneo

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    Muere Yayoi Kusama a los 97 años; la artista japonesa deja un legado en el arte contemporáneo
    Yayoi Kusama murió a los 97 años en un hospital de Japón. Su galería informó 12 días después que la artista falleció por un fallo multiorgánico. Instagram | yayoikusamamuseum

ayoi Kusama murió a los 97 años tras más de siete décadas de trayectoria, marcada por puntos, redes e instalaciones inmersivas

La artista japonesa Yayoi Kusama murió el 14 de agosto de 2026 a los 97 años en un hospital, debido a un fallo multiorgánico. Su fallecimiento fue informado públicamente hasta el 26 de agosto por la galería David Zwirner, que representaba a la creadora.

Kusama fue reconocida por una trayectoria que abarcó más de siete décadas y por una producción artística desarrollada mediante pintura, escultura, instalaciones, performance, literatura y diseño de moda. Su trabajo se caracterizó por el uso de patrones, repeticiones, puntos, redes y espacios inmersivos.

La artista fue considerada una de las principales figuras japonesas del arte contemporáneo y estuvo vinculada con corrientes como el arte pop, el minimalismo, el surrealismo y el arte feminista.

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YAYOI KUSAMA Y SUS INICIOS EN NUEVA YORK

Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón. En 1957 se trasladó a Estados Unidos y posteriormente estableció su actividad artística en Nueva York, donde comenzó a desarrollar algunas de las obras que marcarían su trayectoria.

En 1959 realizó su primera exposición individual en Nueva York, en la Galería Brata. En aquella muestra presentó una serie de pinturas de redes blancas que recibieron una respuesta favorable de artistas y críticos, entre ellos Donald Judd, quien adquirió algunas de sus obras.

Durante los años siguientes expuso junto a figuras como Andy Warhol, Claes Oldenburg y Jasper Johns, además de participar en muestras internacionales con artistas europeos.

En 1962 fue la única mujer que formó parte de la exposición internacional Nul (Cero), realizada en el Stedelijk Museum de Ámsterdam.

Su producción durante esa etapa incorporó pinturas, esculturas, instalaciones y acciones artísticas basadas en la repetición de formas y patrones.

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LOS PUNTOS Y LAS REDES MARCARON SU LENGUAJE ARTÍSTICO

Una de las características más reconocibles de la obra de Kusama fue la repetición de puntos y redes, elementos que trasladó a diferentes soportes y espacios.

Su trabajo estuvo relacionado con el arte conceptual y combinó elementos del minimalismo, surrealismo, arte pop y feminismo. A lo largo de su carrera también desarrolló instalaciones inmersivas en las que los visitantes podían formar parte de la experiencia artística.

Además de las artes visuales, Kusama escribió novelas y poesía y desarrolló propuestas vinculadas con la moda.

Su estilo se convirtió en una referencia dentro del arte contemporáneo y sus obras comenzaron a formar parte de importantes colecciones internacionales.

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REPRESENTÓ A JAPÓN EN LA BIENAL DE VENECIA

En 1993, Kusama representó a Japón en la Bienal de Venecia, uno de los principales encuentros internacionales de arte contemporáneo.

A partir de finales de la década de 1990, importantes retrospectivas de su obra recorrieron museos de Estados Unidos, Japón y Europa.

Entre las instituciones que presentaron exposiciones de su trabajo se encuentran el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Walker Art Center de Minnesota, el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, el Tate Modern de Londres, el Museo Reina Sofía de Madrid y el Centre Pompidou de París.

En 2004, el Mori Art Museum de Tokio presentó KUSAMATRIX, una exposición dedicada a su producción que posteriormente fue trasladada a Sapporo.

En 2008, el Museum Boijmans Van Beuningen de Róterdam presentó Los años espejeados, muestra que posteriormente llegó a Australia y Nueva Zelanda.

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KUSAMA TAMBIÉN EXPUSO EN MÉXICO

La obra de Yayoi Kusama tuvo presencia en México con la exposición “Obsesión Infinita”, presentada en el Museo Tamayo de la Ciudad de México entre finales de 2015 y principios de 2016.

La muestra reunió diferentes etapas de su producción y registró una importante afluencia de visitantes. Las instalaciones inmersivas y las obras basadas en espejos, luces y patrones fueron parte de la exposición.

Posteriormente, en 2023, el Museo Guggenheim Bilbao presentó la retrospectiva “Yayoi Kusama: desde 1945 hasta hoy”, que reunió piezas de distintas etapas de su trayectoria.

SUS OBRAS FORMAN PARTE DE MUSEOS DE TODO EL MUNDO

La producción de Kusama se encuentra en las colecciones de diversas instituciones internacionales, entre ellas:

- Museo de Arte Moderno de Nueva York.

- Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

- Walker Art Center de Minnesota.

- Phoenix Art Museum de Arizona.

- Tate Modern de Londres.

- Stedelijk Museum de Ámsterdam.

- Centre Pompidou de París.

- Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio.

n 2008, una de sus obras fue vendida por Christie’s en Nueva York por 5.1 millones de dólares, una cifra que estableció entonces un récord para una artista mujer viva.

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UNA TRAYECTORIA DE MÁS DE SIETE DÉCADAS

La carrera de Kusama se extendió desde sus primeros trabajos en Japón hasta sus últimas producciones realizadas durante el siglo XXI.

Además de sus pinturas y esculturas, desarrolló instalaciones de gran formato y obras públicas. En 2007 creó Guidepost to the New Space, una instalación al aire libre para el Festival FINA en Birrarung Marr, junto al río Yarra, en Melbourne.

La obra fue posteriormente reinstalada en el Jardín Botánico Tropical Fairchild, donde se presentó en un lago.

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En 2012, el Tate Modern de Londres inauguró una exposición que recorrió distintas etapas de su carrera y presentó algunas de sus instalaciones más conocidas.

Kusama continuó produciendo y exhibiendo obra durante sus últimos años. Su producción quedó integrada en colecciones de museos de América, Europa, Asia y Oceanía.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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