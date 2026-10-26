‘Mundos internos’: Presentarán espectáculo de circo contemporáneo en Ramos Arizpe en diciembre

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    ‘Mundos internos’: Presentarán espectáculo de circo contemporáneo en Ramos Arizpe en diciembre

La academia de danza aérea y circo nuevo está preparando la segunda edición de este montaje que ya encantó a su público en 2025

Hay muchas formas de contar una historia, y hacerlo a través del circo nos lleva a una experiencia muy diferente a la que tendríamos frente al cine o incluso el teatro. Porque cuando el cuerpo humano hace lo extraordinario, las emociones afloran.

Por eso la escuela artístico-deportiva Casa de Circo trae de vuelta su espectáculo “Mundos internos”, una propuesta de circo contemporáneo donde en siete actos conoceremos la historia de Elena, una adolescente que está atravesando un viaje crucial en su vida.

“Es una obra que busca mostrarte las emociones y un camino de autodescubrimiento”, explicó a VANGUARDIA, Diana Teresa Vázquez, directora de la academia, “a través del camino de Elena puedes ir viendo su percepción del mundo, sus pensamientos, y todo esto a través de su imaginación y de sus sueños”.

Vázquez explica que el también llamado “nuevo circo” se diferencia del circo tradicional porque cuenta una historia y sus actos, trucos y las disciplinas que se presentan se renuevan constantemente, además de que no se utilizan animales. El ejemplo más conocido de este tipo es el Cirque du Soleil.

“Nosotros como artistas vamos a estar mostrando estos escenarios con danza aérea, danza en piso, acro-yoga, improvisación de contacto y algo de teatro”, mencionó sobre lo que se verá en escena.

Casa de Circo está por cumplir tres años en Saltillo en diciembre —este montaje se enmarca en el aniversario—, tiempo en el que han buscado dar a conocer estas disciplinas del circo contemporáneo, además de presentarlo como una alternativa artística y deportiva para las juventudes saltillenses.

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“Queríamos mostrar estas nuevas disciplinas y generar un interés en el público de Saltillo. Nos fue muy bonito cuando empezamos a hacer la promoción de la obra y por ese motivo se abrió una tercera función en el foro de la escuela”, contó sobre la primera edición de “Mundos internos”, que se realizó en 2025 y fue vista por más de 300 personas.

En esa ocasión el montaje se presentó en las instalaciones de Casa de Circo, en la colonia República, pero ahora para esta segunda edición se irán al Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez” de Ramos Arizpe, que cuenta con las instalaciones necesarias para hacer los actos aéreos.

“El año pasado estaba un poco más enfocado en los niños, pero aunque lo protagoniza una adolescente es una historia que conecta con cualquier persona, y este año se actualiza la historia a seguir conectando con adolescentes y adultos, además de que todos los actos son nuevos”, mencionó sobre los cambios que se verán.

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El montaje sigue en la búsqueda de apoyo por parte de instituciones y asociaciones para llevar a cabo esta producción mucho más ambiciosa que el año pasado. El apoyo puede ser en forma de patrocinio económico, en especie, servicios, difusión o intercambios profesionales.

Es la primera vez que hacemos un montaje de este tipo y en el transcurso vimos las necesidades que iban más allá de lo planeado. nos estamos acercando a cultura y a otras instituciones buscando el apoyo y servicios profesionales, fomentando la práctica de este arte y que se vea también como un deporte”, mencionó.

Con 30 artistas en escena el espectáculo “Mundos internos” se presentará el próximo sábado 5 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe. La información sobre horario y boletos se dará a conocer pronto en las redes sociales de Casa de Circo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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