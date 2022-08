$!‘Nos llena de orgullo’, Natanael Espinoza habla sobre colaboración con Plácido Domingo

“Es lindo escuchar los comentarios que vienen, porque para mí puede ser magnífico, y a título personal me siento orgulloso del proyecto. Pero que venga alguien que no te conoce a hacerlo, que te busca para decirte ‘oye, no sabía que en Coahuila hay un proyecto de esta magnitud y que sonara tan bien’, nos llena de mucho orgullo”, comentó, resaltando que se trata de un logro producto del esfuerzo colectivo, no solo de los músicos, sino también del equipo detrás.

Aunado a esto, destaca el hecho de que el conjunto coahuilense ha sido elegido en más de una ocasión para este tipo de acompañamientos cuando bien podrían existir otras alternativas.

“Es muy fácil en Ciudad de México armar una buena orquesta. Minería, por ejemplo, es producto del Politécnico, de Sinfónica Nacional, de la OSEM”, concluyó, “la experiencia fue genial, muy linda. Este concierto, esta mini-gira queda grabada para la orquesta en un lugar muy especial”.

