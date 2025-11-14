Notas al aire, notas litúrgicas

Artes
/ 14 noviembre 2025

    Frecuentemente las rispideces entre el arzobispo y el cabildo se manifestaban por diferencias del orden y gobierno

    *El pasado 10 de noviembre se presentó el libro Música litúrgica, Iglesia y Sociedad en la Nueva España. La catedral del arzobispado de México. Siglos XVI y XVII, de la Dra. Ruth Yareth Reyes Acevedo, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La presentación se hizo en el marco de la Semana Cultural Santa Cecilia de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila y tuvo las valiosas participaciones del historiador saltillense Carlos Manuel Valdés Dávila, el músico Eliezer Jáuregui, y desde la virtualidad Aurelio Tello y Jorge Traslosheros La Dra. Reyes aborda el estudio profundo de la música que se tocó en el recinto catedralicio durante los primeros dos siglos del virreinato en la Nueva España. Dividido en seis profusos capítulos, la investigación da cuenta del gobierno hacia el interior de la catedral metropolitana y de los componentes que la hicieron funcionar con la precisión y dinámica efectiva para enaltecer y dar lustre al desarrollo del culto. El texto fue publicado en 2022 y es el resultado de la tesis doctoral que la autora realizó en el Colegio de Michoacán. Desde las primeras líneas del estudio, la autora declara que “el objetivo del libro es estudiar la capilla musical de la Catedral de México, durante el periodo que cubre los años de 1585 a 1680”. El campo de estudio fue el Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México. Por sus páginas desfila una nómina de músicos notables como Hernando Franco, Francisco López Capillas, Juan Galiano, personalidades capitulares en el desarrollo del culto como Alonso Montufar, Pedro moya de Contreras, Fray García Guerra, entre otros ilustres personajes. Además de los hechos que delinearon la historia de este inmueble icónico nacional: el trasplante de la tradición musical europea, en nuestro caso la ibérica, la enseñanza de la liturgia, el uso de los instrumentos y de la voz para el canto; la estructura de la organización de los “ministros” del culto: la sochantría (directores del coro en los oficios de la liturgia), los cantores, los ministriles, el organista. Y alrededor de todos ello dirigiéndolos, el maestro de capilla. Frecuentemente las rispideces entre el arzobispo y el cabildo se manifestaban por diferencias del orden y gobierno relacionados con la administración de los sueldos y prebendas de los músicos, a quienes, por lo general, se les reducía el sueldo. Música litúrgica, de Ruth Yareth Reyes Acevedo, es un oasis en medio de un páramo de publicaciones destinadas al estudio de la música en el periodo virreinal.

    *El maestro Guillermo Villarreal, joven director de orquesta regiomontano, tuvo una brillante actuación al frente de la Orquesta Filarmónica del Desierto la noche del pasado jueves 13 en el Museo de las Aves (en el marco de su 32 aniversario), interpretando un programa conformado por dos obras del inmortal Mozart: la Obertura de la ópera La flauta mágica, y la Sinfonía no. 41 en Do mayor, K. 551, y el Concierto para flauta y orquesta en Si menor del francés Francois-Joseph Fétis, obra que interpretó como solista a la flauta el joven virtuoso Carlos Enríquez. El trabajo del Maestro Villarreal días previos al concierto se vio reflejado en el bello empaste del conjunto, las dinámicas precisas, finamente labradas, además de la afinación en cada una de las secciones de la orquesta, entre otros aspectos estilísticos inherentes a las obras interpretadas. Sobresale, también la precisión en el sonido bien articulado de las fugas en ambas piezas orquestales. En un evidente homenaje a Bach, Mozart introduce un tema fugado en el cuarto y último movimiento de la “Júpiter” (nombre que le impuso el empresario alemán Johann Peter Salomon a la última sinfonía de Mozart), donde la energía luminosa inherente se sostuvo hasta el final. El Concierto para flauta de Fétis tuvo una límpida trayectoria, un ensamble sólido entre el solista y la orquesta. La técnica de Enríquez lució a través de los pasajes de bravura y, particularmente, en la cadencia del tercer movimiento.

    CODA

    “En una ópera, la poesía ha de ser hija obediente de la música”. Mozart .

    Eliézer Jáuregui

    Músico, escritor, catedrático, gestor cultural y fotógrafo. Autor de Fabulaciones del sonido (Celosía, UAdeC. 2017). Es licenciado en Letras Españolas (UAdeC, 1995) y maestro en Música (Rice University, 2006). Su vasto repertorio como instrumentista de clavecín, órgano y piano abarca todos los géneros musicales escritos para estos instrumentos; se ha presentado como concertista en numerosos auditorios de México y el extranjero. Catedrático de tiempo completo en la UAdeC desde hace 30 años, donde se ha desempeñado como director de la Escuela Superior de Música, Coordinador general de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural y, actualmente, es el director del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. En 2017 inició el proyecto personal “Arte de la Fuga”, en el que se propone interpretar en vivo y en diversos auditorios la obra integral de Bach para el clavecín y el órgano.

