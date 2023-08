Novia a la antigua: Exponen ‘ajuares nupciales’ del Saltillo del siglo pasado

“La etapa de la que más ejemplos tenemos es el regreso al glamour de 1945 a 1960. En esta etapa, terminada la pesadilla de la guerra, el gobierno de Francia decide reavivar la industria de la moda y es cuando Dior lanza su look, p ero comienza a regresar la elegancia y de hecho tenemos dos casos de dos vestidos, porque comenzamos a ver la influencia de Hollywood”, compartió.

“Antes no necesariamente el blanco era el color para las bodas, este comienza a usarse a raíz de la boda de la Reina Victoria, que se casó con el Rey Jorge, porque para ella era símbolo de poder. Entonces causó furor y todo mundo usó blanco. Entonces vas a ver esa transición en los vestidos, porque algunos son crema y hay algunos negros”, agregó el arquitecto.

Villarreal considera relevante esta exposición también por el hecho de que la indumentaria no siempre se conserva en las familias, y no hay muchos museos o instituciones dedicadas a su preservación.

En este caso, además de la colección del Patronato, se contó con préstamos por parte de familias locales. Asegura que todos los vestidos fueron usados en la ciudad, y de hecho algunos vienen acompañados por fotografías de las bodas, donde se pueden ver a saltillenses distinguidos.

Asimismo, hay pocas piezas de joyería, dado que no se pueden exponer cosas muy caras, pero hizo particular énfasis en que sí son frágiles y extendió la recomendación al público de no tocar ninguna de las piezas expuestas.

“Hay de las cosas más sencillas y humildes al lujo y el glamour. Es un recorrido a lo largo de la historia y da muchas lecturas, no solamente es un símbolo de estatus, no es la vanidad de la moda, sino que hay una lectura histórica y social incluso”, concluyó.