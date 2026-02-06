Osvaldo Chacón, artista coahuilense, llevará una obra “muy vaquera” a Dubai
El escultor trabaja con material reciclado, chatarra que ahora se convertirá en una pieza que viajará hasta el otro lado del mundo
Osvaldo Chacón ya llevó su arte hasta Italia con una pieza creada a partir de los despojos de otro. “Cowboy”, una escultura tallada en la madera de un centenario árbol derribado en su natal Acuña. Ahora se prepara para tocar Dubai con otra obra, también realizada con objetos que ya iban para la basura.
El tema vaquero retorna ahora entre el aluminio de latas de cerveza y fichas que recolectó para fundir un sombrero que continúe dándole difusión a su identidad norteña en la exhibición “The Best Choice” en la galería The Warehouse Paintings en los Emiratos Árabes, bajo la curaduría de su galerista en Roma Claudio Giulianelli.
La pieza la realizó en Saltillo a finales de enero con el apoyo del fundidor de aluminio Juan Vázquez, así como del ladrillero Crescencio Mancilla, quienes le apoyaron para hacer los moldes del sombrero y su respectivo vaciado en este metal.
“El fundidor vende sus piezas en el Mercado Juárez: Cristos, piezas para bautizos, tortilleros. Tuve la dicha de trabajar con ellos”, comentó Chacón para VANGUARDIA, “Don Lencho me ayudó a crear un molde en arcilla, arcilla de la Guayulera”.
El modelo para esta obra fue nada menos que el sombrero personal del artista, que sacrificó para la realización de este experimento, y ahora una copia en metal viajará hasta Dubai para su exhibición.
“Ellos proyectaron que el sombrero no aguantaría, pero gracias a unas estructuras que soldé, que amarré con alambres, con pedazos de lata, y el fundido fue muy interesante. Verlo tomar vida fue algo que aprendí y estoy muy satisfecho con eso”, agregó.
La pieza aparenta estar cubierta de elementos metálicos derriténdose. Las capas de aluminio y los diferentes elementos que la integran —aún visibles algunas etiquetas y anillos de las latas— abrazan el armazón con forma de sombrero y le dan volumen a la imagen.
“Mi abuelo, que en paz descanse, era el vaquero más vaquero que conozco, y yo veo su sombrero [en la pieza], en las formas. Cuando yo me inspiraba veía su sombrero, el de mi papá, me regresé a cuando era niño y volteaba a verlos; veía mi propio sombrero y tantas vivencias, como la Feria de San Buena, con más de 400 vaqueros y vaqueras bailando; todo eso pasaba por mi mente al momento de darle forma a ese sombrero”, compartió.
Para Chacón el trabajo con este tipo de objetos rescatados, lo que otros llamarían “chatarra”, también es significativo porque en algún momento él fue considerado “un desecho”, que ya no servía y darles esta nueva vida le resulta importante.
“Lo vaquero no es una moda, no se tiene que imponer, es lo que somos en esta parte del mundo”, concluyó.