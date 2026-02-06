$!Osvaldo Chacón, artista coahuilense, llevará una obra “muy vaquera” a Dubai

Osvaldo Chacón ya llevó su arte hasta Italia con una pieza creada a partir de los despojos de otro. “Cowboy”, una escultura tallada en la madera de un centenario árbol derribado en su natal Acuña. Ahora se prepara para tocar Dubai con otra obra, también realizada con objetos que ya iban para la basura. El tema vaquero retorna ahora entre el aluminio de latas de cerveza y fichas que recolectó para fundir un sombrero que continúe dándole difusión a su identidad norteña en la exhibición “The Best Choice” en la galería The Warehouse Paintings en los Emiratos Árabes, bajo la curaduría de su galerista en Roma Claudio Giulianelli. La pieza la realizó en Saltillo a finales de enero con el apoyo del fundidor de aluminio Juan Vázquez, así como del ladrillero Crescencio Mancilla, quienes le apoyaron para hacer los moldes del sombrero y su respectivo vaciado en este metal.

“El fundidor vende sus piezas en el Mercado Juárez: Cristos, piezas para bautizos, tortilleros. Tuve la dicha de trabajar con ellos”, comentó Chacón para VANGUARDIA, “Don Lencho me ayudó a crear un molde en arcilla, arcilla de la Guayulera”. El modelo para esta obra fue nada menos que el sombrero personal del artista, que sacrificó para la realización de este experimento, y ahora una copia en metal viajará hasta Dubai para su exhibición. “Ellos proyectaron que el sombrero no aguantaría, pero gracias a unas estructuras que soldé, que amarré con alambres, con pedazos de lata, y el fundido fue muy interesante. Verlo tomar vida fue algo que aprendí y estoy muy satisfecho con eso”, agregó.