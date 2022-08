“Creo que como lo he acostumbrado hacer es el dar fluidez, el no estar con una idea muy cerrada o muy concisa, o prefabricada, entonces al estar dando esa fluidez permite descubrir cosas. Me pasó un caso, estaba haciendo un retrato para Jesús de León, y me dio un retrato oval, para que lo retocara. Entonces empecé a trabajar, y en la otra mesa tenía mis trabajos que son manchas, accidentes y demás, y en un momento puse el óvalo sobre un trabajo mío, me fui y cuando regreso veo maravillado un óvalo hiperrealista, digamos, sobre un fondo muy accidentado, y me dio la idea e hice una serie. Mandé a hacer óvalos, busqué imágenes antiguas y las sobrepuse. Descubrí algo que intencionalmente no habría podido conseguir, entonces esa libertad es la que me permite encontrar cosas nuevas, no sé si sea un invento pero me permite encontrar”, concluyó.

