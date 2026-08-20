Premio Bellas Artes de Crónica Literaria es para texto inspirado en Allende, Coahuila

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    Premio Bellas Artes de Crónica Literaria es para texto inspirado en Allende, Coahuila

‘Manantial herido’ de Daniel E. Melchor Fernández se basa en una estadía que tuvo el escritor en el municipio coahuilense, donde descubrió que ‘sus habitantes son mucho más que su pasado’

“La crónica preserva la memoria de las comunidades y permite contar su historia con toda su complejidad”, expresó la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, al otorgar el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor al escritor Daniel E. Melchor Fernández por el texto “Manantial herido”, basado en una vivencia en Allende, Coahuila.

De acuerdo con la funcionaria, la crónica de Fernandez “vuelve la mirada sobre un territorio marcado por la violencia, pero recupera también las voces, la vida cotidiana y la capacidad de sus habitantes para construir otros relatos sobre sí mismos. Reconocer este trabajo es también reconocer el valor de la palabra para conservar la memoria y abrir nuevas maneras de comprender nuestro presente”.

El jurado calificador, conformado por Irma Gallo, J. M. Servín y Carlos Manuel Cruz Meza, decidió reconocer la obra al considerar que “la importancia de este trabajo radica en que un evento devastador, como la destrucción parcial del poblado de Allende, Coahuila, es sólo el referente inicial para un tema muy importante: la manera en que el arte y, en específico, la literatura, puede impactar para bien la vida de los habitantes de una localidad que emerge poco a poco del horror, contribuyendo a que ese duelo colectivo sea más llevadero”.

El autor explicó que su texto partió de un taller de creación literaria que impartió en la Casa de la Cultura del municipio coahuilense en 2025. Esta actividad se extendió a distintas secundarias públicas de la región de los Cinco Manantiales, por invitación del profesor Jorge López, a donde llevó poesía y haikús como ejercicios.

“Este libro es el relato de esos talleres bajo la sombra de una región que vivió años de una violencia atroz. Allende quedó marcado como el lugar donde ocurrió una masacre, incluso llegó a una plataforma audiovisual en forma de serie”, compartió Melchor.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/instituciones-de-cultura-en-coahuila-continuan-usando-ia-generativa-en-detrimento-de-los-artistas-HP22964030

Al saber la noticia, en redes sociales ahondó en su sentimiento al respecto y dijo que “lo que viví fue tan lindo que terminé por descargarlo todo, como una suerte de memorias de lo que experimenté en esa región desértica y hermosa. Una región que es mucho más que las atrocidades que vivieron en el pasado”.

Daniel Melchor es escritor y periodista. Estudió la maestría en Escritura Creativa en la UPF, en Barcelona. Sus crónicas y reportajes han sido publicados en medios como The New York Times, Quinto Elemento Lab, Gatopardo, Vice, Este País y la revista Temporales, de la Universidad de Nueva York. Ha participado en la investigación de documentales para distintas plataformas. Es coautor del libro Ídolos (UDP), editado por Leila Guerriero. En 2024 obtuvo la beca FONCA en el área de literatura y en 2026 recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo de la ONU por el documental Ayudantes al Niño.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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