Preparan mural especial por el 449 aniversario de Saltillo en el Centro Histórico

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    Preparan mural especial por el 449 aniversario de Saltillo en el Centro Histórico

El cruce de Ramos Arizpe e Hidalgo ahora está ilustrado por la imagen conmemorativa que se lanzó para el aniversario de Saltillo en 2016, hace 10 años

Este sábado Saltillo cumplirá 449 años desde su fundación, a la par que se celebrarán diez de que distintos establecimientos del Centro Histórico conmemoran este aniversario con un póster conmemorativo. Y para hacerlo, recordarán cómo inició todo.

Desde este martes comenzó la instalación del que fue el primer póster de aniversario que en 2016 se lanzó en el marco del Festival Internacional Saltillo —hoy FINA— por parte del Instituto Municipal de Cultura, creado por el artista Jorge González “Treka”.

La imagen se podrá apreciar a escala monumental en el cruce de las calles de Ramos Arizpe e Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad, recordando los motivos y el diseño que en aquel año engalanaron la celebración.

En la ilustración destaca la figura del Indio, escultura que ahora flanquea el límite entre Saltillo y Arteaga, así como uno de los leones de la Alameda, entre otros símbolos de la urbe del sureste coahuilense.

Lo que empezó como una propuesta institucional se convirtió en 2018 en una tradición ciudadana que continúa hasta la fecha y que este sábado develará la más reciente propuesta para festejar que Saltillo cumple un año más de vida.

Esta es la segunda ocasión que se instala una imagen así. El póster oficial de 2023 también destacó en este cruce y ahora la propuesta vuelve como parte de esta iniciativa ciudadana impulsada por la taberna El Cerdo de Babel en colaboración con la oficina de Distrito Centro del Ayuntamiento de Saltillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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