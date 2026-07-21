Preparan mural especial por el 449 aniversario de Saltillo en el Centro Histórico

Este sábado Saltillo cumplirá 449 años desde su fundación, a la par que se celebrarán diez de que distintos establecimientos del Centro Histórico conmemoran este aniversario con un póster conmemorativo. Y para hacerlo, recordarán cómo inició todo.

Desde este martes comenzó la instalación del que fue el primer póster de aniversario que en 2016 se lanzó en el marco del Festival Internacional Saltillo —hoy FINA— por parte del Instituto Municipal de Cultura, creado por el artista Jorge González “Treka”.

La imagen se podrá apreciar a escala monumental en el cruce de las calles de Ramos Arizpe e Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad, recordando los motivos y el diseño que en aquel año engalanaron la celebración.