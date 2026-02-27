Presenta Daiva Gallegos en Saltillo su libro ‘Entre el caos y la conciencia’

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 27 febrero 2026
    Presenta Daiva Gallegos en Saltillo su libro ‘Entre el caos y la conciencia’
    La propuesta de la autora invita a reflexionar sobre los retos actuales de la sociedad y la vida interior de las personas. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ.

La autora propuso una reflexión sobre la condición humana y los desafíos contemporáneos en el Museo de los Presidentes Coahuilenses

La escritora Daiva Gallegos Soberón presentó en Saltillo su libro “Entre el caos y la conciencia”, una obra que invita a reflexionar sobre los retos actuales de la sociedad y la vida interior de las personas.

La presentación se realizó este jueves 26 de febrero, a las 11:00 horas, en el Museo de los Presidentes Coahuilenses. Durante el evento, la autora explicó que el libro recorre distintos momentos y tensiones de la vida contemporánea, desde una perspectiva crítica y sensible.

$!Presenta Daiva Gallegos en Saltillo su libro ‘Entre el caos y la conciencia’

“’Entre el caos y la conciencia’ nos conduce por un recorrido íntimo, a través de los desafíos que definen a la humanidad contemporánea: la pérdida del sentido ético, la lucha por la igualdad, la fe cuestionada, la fragilidad de la familia y la búsqueda de justicia global”, dijo.

Agregó que la obra busca provocar una introspección sobre la forma en que las personas enfrentan las crisis personales y colectivas. “Este libro es una meditación sobre la condición humana y una invitación a recordar que, detrás de cada crisis, late una oportunidad de conciencia”, expresó.

$!Presenta Daiva Gallegos en Saltillo su libro ‘Entre el caos y la conciencia’

Asimismo, planteó que comprender el contexto actual implica también comprender a las personas que lo habitan. “Desde una mirada sensible y crítica, muestra que comprender los tiempos que vivimos, es también comprender el alma que los habita”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa la tendencia del uso de la IA por instituciones de cultura en Coahuila

Finalmente, señaló que la obra propone un equilibrio entre la reflexión y la vida interior como forma de crecimiento personal. “Entre el ruido de la información y el silencio del espíritu, propone el camino del equilibrio: el espacio donde el pensamiento se vuelve luz y la conciencia evolución”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Literatura
libros

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final