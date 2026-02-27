$!Presenta Daiva Gallegos en Saltillo su libro ‘Entre el caos y la conciencia’

La escritora Daiva Gallegos Soberón presentó en Saltillo su libro “Entre el caos y la conciencia”, una obra que invita a reflexionar sobre los retos actuales de la sociedad y la vida interior de las personas. La presentación se realizó este jueves 26 de febrero, a las 11:00 horas, en el Museo de los Presidentes Coahuilenses. Durante el evento, la autora explicó que el libro recorre distintos momentos y tensiones de la vida contemporánea, desde una perspectiva crítica y sensible.

“’Entre el caos y la conciencia’ nos conduce por un recorrido íntimo, a través de los desafíos que definen a la humanidad contemporánea: la pérdida del sentido ético, la lucha por la igualdad, la fe cuestionada, la fragilidad de la familia y la búsqueda de justicia global”, dijo. Agregó que la obra busca provocar una introspección sobre la forma en que las personas enfrentan las crisis personales y colectivas. “Este libro es una meditación sobre la condición humana y una invitación a recordar que, detrás de cada crisis, late una oportunidad de conciencia”, expresó.

Asimismo, planteó que comprender el contexto actual implica también comprender a las personas que lo habitan. “Desde una mirada sensible y crítica, muestra que comprender los tiempos que vivimos, es también comprender el alma que los habita”, indicó. TE PUEDE INTERESAR: Preocupa la tendencia del uso de la IA por instituciones de cultura en Coahuila Finalmente, señaló que la obra propone un equilibrio entre la reflexión y la vida interior como forma de crecimiento personal. “Entre el ruido de la información y el silencio del espíritu, propone el camino del equilibrio: el espacio donde el pensamiento se vuelve luz y la conciencia evolución”, concluyó.

Publicidad

Temas

Cultura Literatura libros

Localizaciones

Saltillo

