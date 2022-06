$!Presenta Daniel Bates Hurtado el ‘Desierto vivo’ de Coahuila

“Es una selección de fotos de mi trabajo a lo largo de los últimos cinco años. Mucho de lo que he hecho ha sido caminar, en la parte boscosa, la parte semidesértica, y de todo esto hice una selección junto con Talía, de lo más icónico, al menos de la parte de desierto. No quise incluir tanto la parte del bosque, porque si bien es algo muy importante en Coahuila, no es propiamente el ícono del estado”, explicó el fotógrafo en entrevista con VANGUARDIA.

En la serie, seleccionada en colaboración con Talía Barredo —y organizada por la Agencia de Arte Liquen— se podrán encontrar imágenes tomadas en zonas como Rincón Colorado y la frontera con Chihuahua, donde abundan las yucas, todo esto con la intención de mostrar el lado más icónico de estado.