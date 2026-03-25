Publican biografía sobre uno de los fundadores del teatro en Saltillo: Honorato Teissier

Artes
/ 25 marzo 2026
El libro ‘Entreactos: vida y teatro de Honorato Teissier’ es una biografía documentada escrita por la Dra. Sandra Galindo

La historia del teatro en Saltillo no se puede escribir sin nombres como los de Carmen Aguirre de Fuentes, Manuelita Villanueva de Puig, Jesús Valdés, Alejandro Santiex o Eduardo Arizpe, pero también hay otros nombres destacados como el de Honorato Teissier Flores y el libro “Entreactos: vida y teatro de Honorato Teissier” de la Dra. Sandra Galindo plasma su trayectoria.

Se trata de una biografía documentada, resultado de una profunda investigación académica, hemerográfica, genealógica y bibliográfica que tomó más de tres décadas, la cual no solo ahonda en los detalles de la vida y obra del actor, director y empresario teatral, sino también transporta al lector al contexto histórico y cultural en el que vivió el maestro, a principios del siglo XX.

“Recuperar estas historias nos ayuda a comprender cómo el teatro moldeó la vida cultural del pasado”, afirma su autora por medio de un comunicado de prensa, “este libro visibiliza a artistas cuyas contribuciones merecen un mayor reconocimiento”.

Teissier desarrolló buena parte de su trayectoria en Ciudad de México, donde compartió escena con destacadas figuras de la época, como Felipe Montoya y Alarcón, Miguel Inclán y Virginia Fábregas, mientras que sus últimos años los pasó en Saltillo formando las bases de la escena teatral local.

Editado por Paso de Gato Ediciones, el libro ya se encuentra disponible en la Librería del Fondo de Cultura Carlos Monsiváis y su autora, nacida en Saltillo pero actualmente docente en universidades de Estados Unidos, estará dando presentaciones virtuales del mismo.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

