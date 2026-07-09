$!Lizette Abraham fotografía monumentos de hilo y lienzo en Casa Purcell

Los “Tejidos imaginarios” de Lizette Abraham impresionan por lo intrincado de su manufactura, el nivel de detalle y las capas de significado y producción que las envuelven. Estas fotografías de instalaciones textiles pueblan las salas 1 y 2 del Centro Cultural Casa Purcell en un ejercicio de confrontación con la inmensidad de las figuras a las que rinde homenaje. Inaugurada el pasado miércoles 8 de julio en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), la muestra atrae al público con meras fotografías impresas en alta calidad sobre pendones de tela. Aunque la presentación sea sencilla las composiciones son impactantes.

La serie es producto de una necesidad por “salir del estudio y conectarse con la comunidad”, como explicó la autora durante el evento inaugural. Artista del performance y fotógrafa yucateca, Abraham viajó a la comunidad de Kimbilá en su estado natal, así como a los Altos de Chiapas, para conocer e intercambiar con las bordadoras del primero y las tejedoras del segundo sitio. Abraham asegura que ve a estas mujeres como artistas y su intención es “trabajar con los imaginarios de las bordadoras y tejedoras para crear un puente con mis imaginarios”. Este ejercicio de “apropiación”, como ella misma lo describe resultó en instalaciones textiles de escala real y luego fotografiadas, donde figuras humanas hechas de hilo y tela recrean escenas típicas de estos oficios, con un giro onírico que coloca en un nivel más allá de lo humano a las mujeres homenajeadas. Se vuelven monumentos.