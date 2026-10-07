$!Ramón Vargas y Arturo Chacón engalanarán Saltillo junto a la OFDC en octubre

El próximo 29 de octubre el público saltillense tendrá la oportunidad de escuchar a dos leyendas vivas de la lírica mexicana, los tenores Ramón Vargas y Arturo Chacón, como parte de la “Gala de leyendas” junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC). Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) este miércoles en rueda de prensa, anticipando que ambos artistas estarán acompañados por grandes voces coahuilenses: la soprano Alejandra López-Fuentes y y el bajo Thamar Villarreal.

El concierto, que será gratuito, se realizará a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y ofrecerá un recorrido musical que partirá de grandes obras del repertorio operístico para llegar a canciones profundamente ligadas con la identidad y la memoria musical de México. Ramón Vargas y Arturo Chacón representan dos generaciones de la lírica mexicana y cuentan con una destacada trayectoria en escenarios internacionales. Ambos artistas ya han compartido escenario: en 2012, en La Scala de Milán, alternaron el papel protagónico de Los cuentos de Hoffmann. Ahora, su encuentro llegará a Saltillo junto a la OFDC.

Natanael Espinoza, director artístico de la OFDC, resaltó la importancia de que la agrupación pueda participar en proyectos que le permitan colaborar con artistas de gran trayectoria, ya que estos encuentros representan una oportunidad de crecimiento para los músicos y fortalecen el nivel artístico de la orquesta.

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 12 de octubre en el Teatro de la Ciudad, en horario de taquilla de 8:00 a 16:00 horas, y en las oficinas de la Secretaría de Cultura, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Se entregarán un máximo de dos boletos por persona.

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