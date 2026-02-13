$!Saltillo: Inauguran exposición ‘Musa Erótica’ de Sandra Petrarulo en el Recinto Aurora Morales

La tarde del pasado jueves 12 de febrero fue inaugurada la exposición pictórica titulada “Musa Erótica”, de la artista saltillense Sandra Petrarulo, en las instalaciones del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”. La exhibición, que forma parte de la oferta cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), reúne una serie de 22 piezas que exploran la estética del cuerpo humano y diversas manifestaciones de la sensibilidad artística. Al evento asistieron miembros de la comunidad universitaria, familiares y amigos de la artista, quienes presenciaron el corte de listón de esta colección que incluye trabajos realizados en dibujo y pintura al óleo.

Sandra Petrarulo compartió con los asistentes que la creación de esta muestra requirió de meses de autotrabajo, donde la disciplina y la creatividad fueron los motores principales para consolidar la propuesta visual. “A través de estas piezas quise explorar el cuerpo femenino no solo como una imagen, sino como una experiencia, un espacio donde habitan la fuerza, la vulnerabilidad, el deseo y la intimidad”, afirmó la pintora. Asimismo, subrayó que su visión sobre el tema central de la exposición no busca la provocación directa, sino establecer un puente de comunicación con quienes observan sus cuadros en el recinto universitario.

“Para mí el erotismo no es provocación, sino un lenguaje, una manera de hablar de lo que sentimos, de lo que somos y de lo que a veces nos enamora”, comentó Petrarulo durante su intervención. La artista explicó que cada una de las piezas nace de la observación y el silencio, funcionando como un diario interno que explora el cuerpo como un territorio lleno de significados y de historias personales. “Es una forma de explorar el cuerpo como territorio de lo enorme y del significado. Develar el erotismo desde la sutileza de la insinuación que sugiere más que lo que muestra”, expuso la autora.

CRECIMIENTO DEL ARTE UNIVERSITARIO Por su parte, Eréndira Herrejón, subcoordinadora de Patrimonio de la UAdeC, en representación del coordinador Félix Ibarra Linares, resaltó que la asistencia de la ciudadanía es fundamental para la realización de estos eventos. Señaló que, tras el reciente informe de actividades de la rectoría en la ciudad de Torreón, se ha vuelto prioritario el tema relacionado a la cultura y las artes dentro de los espacios que administra la universidad en el estado. “La Universidad abre sus puertas para que artistas de la talla de Sandra, a que público como ustedes sigan asistiendo, hayan hecho que los números y las cifras de arte y cultura en la Universidad hayan aumentado”, afirmó la funcionaria.

Herrejón agradeció la confianza de los creadores en los espacios culturales de la máxima casa de estudios y reconoció la labor de gestión para que las actividades artísticas tengan una continuidad constante. La exposición “Musa Erótica” invita a los visitantes a mirar más allá de la imagen y conectar con la sensibilidad del deseo controlado y la técnica del óleo que propone la artista saltillense en esta nueva etapa. Estará disponible en el Recinto Universitario en la temporada febrero-marzo.