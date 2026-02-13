Saltillo inicia la Noche de Museos 2026 con concierto de Vivaldi en el Museo de las Aves

El miércoles 18 de febrero a las 20:00 horas, el Museo de las Aves de México será sede de la primera Noche de Museos 2026 en Saltillo, que contará con la presentación del concierto “Vivaldi en el Museo: Selección de Las 4 Estaciones”, interpretado por la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza.

El evento es gratuito, pero con cupo limitado, por lo que es necesario realizar reservación previa al teléfono 844 416 39 92, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Esta actividad forma parte de la sexta edición del programa Noche de Museos, impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, y el Gobierno Municipal de Saltillo mediante la Dirección de Turismo Municipal, en coordinación con el Museo de las Aves de México y la Orquesta Filarmónica del Desierto.

