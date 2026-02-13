Saltillo inicia la Noche de Museos 2026 con concierto de Vivaldi en el Museo de las Aves

Artes
/ 13 febrero 2026
    Saltillo inicia la Noche de Museos 2026 con concierto de Vivaldi en el Museo de las Aves
    El Museo de las Aves apertura un proyecto que se ha consolidado gracias al interés del público. FOTO: VANGUARDIA

La primera Noche de Museos 2026 en Saltillo será el miércoles 18 de febrero a las 20:00 horas en el Museo de las Aves, con el concierto “Vivaldi en el Museo”. Evento gratuito, cupo limitado y reservación previa

El miércoles 18 de febrero a las 20:00 horas, el Museo de las Aves de México será sede de la primera Noche de Museos 2026 en Saltillo, que contará con la presentación del concierto “Vivaldi en el Museo: Selección de Las 4 Estaciones”, interpretado por la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza.

El evento es gratuito, pero con cupo limitado, por lo que es necesario realizar reservación previa al teléfono 844 416 39 92, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Esta actividad forma parte de la sexta edición del programa Noche de Museos, impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, y el Gobierno Municipal de Saltillo mediante la Dirección de Turismo Municipal, en coordinación con el Museo de las Aves de México y la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Siendo un proyecto que busca ampliar horarios y públicos, Lydia María González, titular de la Dirección de Turismo Municipal, recordó el éxito que tuvo este proyecto durante 2025, cuando cerca de mil personas asistieron a las cinco Noches de Museos realizadas en sedes como Casa Purcell, el Museo del Sarape, el Museo de la Revolución y el Museo Taurino.

$!El Museo de Arte Taurino fue sede de la última edición del programa Noches de Museo 2025.
El Museo de Arte Taurino fue sede de la última edición del programa Noches de Museo 2025. FOTO: CORTESÍA

Destacó que uno de los principales objetivos del programa es abrir oportunidades para quienes no pueden acudir a los museos en sus horarios regulares.

Más museos y actividades durante 2026

En Saltillo existen más de 22 museos, entre espacios particulares, municipales y estatales, lo que posiciona a la ciudad como uno de los destinos culturales más importantes del norte del país.

Para este 2026, el programa contempla entre cinco y seis Noches de Museos, que se realizarán aproximadamente cada dos meses en distintos recintos culturales de la ciudad.

La edición de febrero marcará el arranque del calendario anual y promete combinar música clásica con la experiencia de recorrer uno de los museos más emblemáticos de la capital coahuilense en horario nocturno.

El resto del calendario se irá compartiendo a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo.

Datos clave de la Primera Noche de Museos

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026

Hora: 20:00 horas

Lugar: Museo de las Aves de México, Saltillo

Evento: “Vivaldi en el Museo: Selección de Las 4 Estaciones”

Entrada: Gratuita (cupo limitado)

Reservaciones: 844 416 39 92

