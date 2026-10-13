Se acerca la segunda edición del ‘Slam interuniversitario de poesía’

Este 17 de octubre, en el Teatro García Carrillo a las 19: 00 horas, la poesía de los jóvenes se alzará en el evento “Slam interuniversitario de poesía”, que reunirá a toda una comunidad en torno a la literatura. Este proyecto, organizado por Grito Colectivo, tiene la finalidad de ser un espacio para que los jóvenes puedan expresar su sentimientos y pensamientos acerca de tres temas principales, como el ser joven en generación Z, La IA vs la cultura literaria y problemas sociales.

Este espacio está pensado como una oportunidad para crear lazos, universitarios, fomentar la cultura de la escritura creativa y crear espacios para que los jóvenes expresen sus opiniones de forma sana y creativa. En la primera edición se contó con la participación de la Universidad Carolina, y este año se han sumado distintas universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de Saltillo y la Benemérita Escuela Normal, además se contará con la presencia de autores locales, personas externas.

Los participantes fueron seleccionados por medio de un registro en línea que estuvo abierto desde finales de septiembre y se presentarán este sábado en el centro cultural ubicado sobre la calle de Aldama, frente a la Plaza Acuña. En redes sociales el Grito Colectivo ya dio a conocer algunos de los autores que estarán presentes en este evento, incluyendo la poeta María Navajas, quien llega con su libro “Abotargada” y el también poeta Eduardo Ribé, que a su presentará “Vidas extra”.

La invitación para asistir al encuentro y escuchar a estos jóvenes compartir su talento y su expresión está abierta a toda la ciudadanía. Durante el inicio de la ceremonia los participantes pasarán al escenario a dar lectura de sus escritos, para después incorporarse al público. Al final habrá venta de libros de escritores locales y snacks.

Temas

Poesía Teatro

