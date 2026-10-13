Se acerca la segunda edición del ‘Slam interuniversitario de poesía’

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    Se acerca la segunda edición del ‘Slam interuniversitario de poesía’

Con el objetivo de crear espacios para que los jóvenes expresen sus opiniones de forma sana y creativa el ‘Slam interuniversitario de poesía’ llega con su segunda edición el próximo 17 de octubre

Este 17 de octubre, en el Teatro García Carrillo a las 19: 00 horas, la poesía de los jóvenes se alzará en el evento “Slam interuniversitario de poesía”, que reunirá a toda una comunidad en torno a la literatura.

Este proyecto, organizado por Grito Colectivo, tiene la finalidad de ser un espacio para que los jóvenes puedan expresar su sentimientos y pensamientos acerca de tres temas principales, como el ser joven en generación Z, La IA vs la cultura literaria y problemas sociales.

Este espacio está pensado como una oportunidad para crear lazos, universitarios, fomentar la cultura de la escritura creativa y crear espacios para que los jóvenes expresen sus opiniones de forma sana y creativa.

En la primera edición se contó con la participación de la Universidad Carolina, y este año se han sumado distintas universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de Saltillo y la Benemérita Escuela Normal, además se contará con la presencia de autores locales, personas externas.

Los participantes fueron seleccionados por medio de un registro en línea que estuvo abierto desde finales de septiembre y se presentarán este sábado en el centro cultural ubicado sobre la calle de Aldama, frente a la Plaza Acuña.

En redes sociales el Grito Colectivo ya dio a conocer algunos de los autores que estarán presentes en este evento, incluyendo la poeta María Navajas, quien llega con su libro “Abotargada” y el también poeta Eduardo Ribé, que a su presentará “Vidas extra”.

La invitación para asistir al encuentro y escuchar a estos jóvenes compartir su talento y su expresión está abierta a toda la ciudadanía.

Durante el inicio de la ceremonia los participantes pasarán al escenario a dar lectura de sus escritos, para después incorporarse al público. Al final habrá venta de libros de escritores locales y snacks.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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