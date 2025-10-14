Secretaría de Cultura de Coahuila anuncia a los proyectos beneficiarios del PACMyC 2025

Artes
/ 14 octubre 2025
    Secretaría de Cultura de Coahuila anuncia a los proyectos beneficiarios del PACMyC 2025

El Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias entregará 13 estímulos a proyectos enfocados en fortalecer el patrimonio y la diversidad cultural de México

El Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) acaba de dar a conocer los proyectos seleccionados para su edición 2025 en Coahuila, los cuales buscan fortalecer el patrimonio y la diversidad cultural de la entidad y de México por medio del arte, la comunidad y la cultura.

Serán 13 los proyectos beneficiados por esta iniciativa de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que recibirán estímulos de hasta 100 mil pesos para realizar su trabajo por un año.

De la ciudad de Piedras Negras fue seleccionado el proyecto “Salón de la Fama: Trayectorias que dejaron huella” de Silvia Elena García Gutiérrez, mientras que en Juárez fue elegido “Latidos del monte: crónica visual de la vida silvestre” de Alma Alicia Mendoza Padilla.

José Manuel Díaz Barrón, por su proyecto “Polka Allende, Bicentenario” busca beneficiar al municipio de Allende; Luis Omar Badillo González hará lo propio con “Laboratorio de elaboración de alimentos y bebidas a base de las vainas del mezquite” en Ramos Arizpe, al igual que Sadrac Cassio Pérez, “Museo Comunitario. Exposición Paleontológica de Matamoros”, en dicha ciudad.

En Torreón fueron seleccionados los proyectos “Cascabeles: Fomento a la cultura del Deporte” de Israel Antonio Esquivel Pinto y “Voces de las mujeres” de Jesús Alejandro Alvarado de Ávila, así como las propuestas “Voces de misericordia. herencia del trono” de Hugo Ernesto Belmontes Ramírez y “Tejiendo lazos de paz. Arte y cultura en comunidad” de Yadira Soledad Capetillo Tovar.

En Saltillo, por su parte, serán beneficiados “Colores de Unidad: de lo interno a lo colectivo” de Natalia Dávila Martínez, “Cultura Viva, desarrollo cultural” de Sara Guadalupe Jiménez Rodríguez, “Voces que caminan: memoria y territorio en el centro histórico de Saltillo” de Ricardo Antonio Aguirre Frutos y “Compartiendo Saberes de Títeres Galini” de Laisa Guadalupe Galindo Becerra.

La premiación de los ganadores se realizará en el marco del Encuentro Estatal de Artesanos y Cocineras Tradicionales, el cual se celebrará a inicios de noviembre.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

