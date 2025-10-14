Secretaría de Cultura de Coahuila anuncia a los proyectos beneficiarios del PACMyC 2025

El Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) acaba de dar a conocer los proyectos seleccionados para su edición 2025 en Coahuila, los cuales buscan fortalecer el patrimonio y la diversidad cultural de la entidad y de México por medio del arte, la comunidad y la cultura.

Serán 13 los proyectos beneficiados por esta iniciativa de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que recibirán estímulos de hasta 100 mil pesos para realizar su trabajo por un año.

De la ciudad de Piedras Negras fue seleccionado el proyecto “Salón de la Fama: Trayectorias que dejaron huella” de Silvia Elena García Gutiérrez, mientras que en Juárez fue elegido “Latidos del monte: crónica visual de la vida silvestre” de Alma Alicia Mendoza Padilla.