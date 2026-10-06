Secretaría de Cultura de Cultura se une a la red Heritage, dedicada a la gestión del patrimonio cultural

The Heritage Management Organization (no confundir con The Heritage Foundation, una organización conservadora y antiderechos estadounidense), fue fundada en 2008 desde la Fundación Mellon, a su vez una organización filantrópica educativa y artística. Tiene como objetivo “transformar el patrimonio del mundo de decadentes objetos de estudio a fuentes dinámicas de aprendizaje, identidad comunitaria y desarrollo económico sustentable”.

El convenio tiene una vigencia de tres años y contempla acciones de capacitación, asesoría, consultoría, vinculación, desarrollo de proyectos y búsqueda conjunta de oportunidades de financiamiento. Asimismo, establece la incorporación de la Secretaría de Cultura a la Red Internacional de Colaboradores de HERITΛGE.

La Secretaría de Cultura de Coahuila formalizó esta semana un convenio de colaboración y coordinación con The Heritage Management Organization (HERITΛGE), organización internacional dedicada al desarrollo de capacidades para quienes trabajan en la gestión del patrimonio.

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¿Qué brindará este convenio?

Entre los beneficios de este acuerdo se encuentra la búsqueda de oportunidades de financiamiento ante la Unión Europea, la UNESCO y otras instancias nacionales e internacionales para impulsar proyectos de patrimonio y turismo cultural. HERITΛGE también proporcionará capacitación, asesoría y consultoría, mientras que la Secretaría de Cultura apoyará en la difusión de programas, eventos y convocatorias, además de facilitar espacios para actividades de formación.

En el marco de esta firma se ratificó también la participación de Coahuila en HerMaP México, iniciativa financiada por la Fundación Mellon y desarrollada entre 2025 y 2027 para fortalecer, profesionalizar y financiar la gestión del patrimonio cultural en los seis estados de la frontera norte.

Como resultado de esta convocatoria, Coahuila fue beneficiado con dos proyectos de entre 115 participantes: la “Conservación y restauración de la cubierta del Chalet Wong Lim, actual Museo de la Revolución de Torreón – Primera fase de intervención”, presentado por la Secretaría de Cultura, y “Saberes de la tierra: Cocina tradicional y patrimonio biocultural de la Tribu Negros Mascogos”, impulsado por el colectivo El Fogón de Nacimiento, a través de Laura Alejandra Herrera, el cual busca preservar la memoria gastronómica y la herbolaria medicinal de la comunidad mascoga mediante una cocina tradicional que funcionará como aula viva para niñas, niños y jóvenes, además de la publicación de un segundo recetario ilustrado y acciones para preservar sus tradiciones bioculturales.