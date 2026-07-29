UANL preservará la memoria del teatro infantil en Nuevo León

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Baúl Teatro cedió a la UANL el tesoro bibliográfico y documental que la compañía ha acopiado durante 40 años

Monterrey, Nuevo León.- La memoria del teatro infantil que por años ha hecho posible Baúl Teatro será resguardado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El tesoro bibliográfico y documental que la compañía regiomontana ha acopiado durante cuatro décadas fue donado a la institución educativa que integrará el legado a su Centro de Documentación y Archivo Histórico.

Se trata de más de 10 mil 500 piezas, entre las que se encuentran libros, revistas especializadas, programas de mano, fotografías y material audiovisual. Incluso algún material fue traído de giras nacionales e internacionales.

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Los fundadores de Baúl Teatro, César Tavera Zamarripa y Elvia Mante Barrera dieron a conocer la transferencia de todo su acervo cultural tanto para resguardo como consulta de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

“Prácticamente una labor hormiga que hoy entregamos a la UANL”, indicó Mante Barrera y expresó que es toda una vida de trabajo la que están poniendo en manos de la Máxima Casa de Estudios.

“Con la seguridad de que esta colección dedicada íntegramente al teatro para niños estará bien cuidada”; aseguró que saben que el material no corre el riesgo de quedar en el olvido.

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“Estoy feliz de que estos textos hayan encontrado una casa porque tiene un valor inmenso que ha sido la base de nuestro aprendizaje como Baúl Teatro”, expresó.

Entre los documentos se encuentra información sobre técnicas, expresiones, producción, dirección y consejos creativos para el desarrollo de una puesta en escena, así como la correcta manipulación de marionetas con fines de entretenimiento.

GRAN LEGADO

La UANL especificó que entre la colección que estarán albergando hay carteles del arte de los títeres provenientes de Latinoamérica y Europa, fotografías capturadas por su fundadora que revelan la esencia de los artistas detrás del escenario.

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También ejemplares de la revista Teokikixtli que es una publicación de circulación mundial dedicada al pensamiento titiritero y la dramaturgia.

El acervo contiene el registro de la actividad escénica de Baúl Teatro desde su primera presentación con “Yo sé que puedo” estrenada en diciembre de 1986, hasta la organización de los tradicionales Festibaúles, realizados entre 1993 y 2024.

Por su parte, Edmundo Derbez, coordinador del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL, destacó la generosa aportación que contribuye al rescate de las artes y fortalece el enriquecimiento de fuentes de consulta para los futuros artistas.

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La compañía Baúl Teatro es un proyecto surgido en Monterrey creadora de La Casa de los Títeres, espacio que durante años enriqueció la vida artística del Barrio Antiguo

A DETALLE

Donación del acervo bibliográfico de Baúl Teatro

6 mil 800 archivos + documentos (programas de mano, fotografías, notas de prensa y publicaciones)

3 mil 144 volúmenes + libros especializados en títeres y teatro infantil (dramaturgia, novela, poesía, artes plásticas, música, danza, cine, fotografía y educación)

179 piezas + discos compactos, casetes y VHS de música para niños

96 artículos + retratos e imágenes enmarcadas sobre títeres (captados en su mayoría por Elvia Mante)

300 ejemplares + carteles de festivales y espectáculos

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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