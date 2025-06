Un alma en línea, un cuerpo en pausa: ‘La singular vida de Ibelin’

A veces, vivir no significa moverse, correr o abrazar. A veces, vivir es pulsar una tecla, entrar a un mundo inventado, y ser, en ese otro lenguaje, alguien completo. La singular vida de Ibelin, documental dirigido por Benjamin Ree, no es solo una historia sobre videojuegos ni sobre enfermedad: es un canto silencioso al deseo de existir cuando todo lo demás falla. Es la biografía de un joven que, al no poder caminar, eligió volar.

El cuerpo que calla, el avatar que habla

Mats Steen nació en Oslo con una sentencia: distrofia muscular de Duchenne. Su cuerpo, lentamente, se convirtió en un margen. A los 25 años, cuando murió, sus padres creían que había llevado una vida solitaria y triste. Pero no sabían que Mats había vivido otra vida, secreta y luminosa, dentro del universo digital de World of Warcraft. Allí era Ibelin Redmoore: aventurero, fuerte, valiente, empático. Un caballero sin debilidad, sin silla, sin límites.

Lo que sigue es el descubrimiento de una existencia paralela, más rica que la que sus padres imaginaron. Una vida tejida con afectos, misiones compartidas, noches de combate, historias de amor y lealtad. Más de 20 mil horas en línea no fueron fuga, sino permanencia: la forma que Mats encontró de dejar huella cuando el mundo físico se le cerraba.