Un drama sobre el mar: La COSA presentará la ópera ‘Il Tabarro’ en Saltillo

En noviembre de 2018 se montó la gran ópera “Il Trittico” de Giaccomo Puccini, una colección de tres óperas de un acto que fue posible gracias al esfuerzo de distintas instancias, una de las cuales se convirtió en la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) y que este fin de semana trae de vuelta a escena la primera de las historias de esta trilogía. “Il Tabarro”, un oscuro drama sobre las aguas del río Sena, llega como parte de la temporada “Arjé” de la COSA al Centro Cultural Casa Purcell, con la dirección musical y artística de Alejandro Reyes-Valdés y la dirección escénica de Jesús Cervantes. “Hay varias diferencias [respecto al 2018], una es que la vamos a piano, en un foro de cámara, nuestro director escénico es Jesús Cervantes, con quien también ha cambiado el proceso, porque comenzó a trabajar el montaje escénico aún antes de que la música estuviera fluyendo. Generalmente el procedimiento es inverso, pero con este planteamiento también se agiliza el montaje musical, porque como los cantantes actores ya tienen un personaje en movimiento, eso también impulsa a la música”, explicó Reyes-Valdés para VANGUARDIA.

El montaje, que busca aprovechar al máximo el espacio de este recinto cultural, entre sus escalinatas y balcones, fue integrado a la temporada gracias a su relación con el “Agua”, tercero de los elementos temáticos que explorarán en estos eventos, para concluir con “Aire” en diciembre. “Para algunos representa una oportunidad de mostrar el crecimiento, la madurez, para quienes ya habían representado la ópera, como es el caso de Valeria Oregon, que canta a la Giorgietta como lo hizo en 2018, igual que Thamar Villarreal, que vuelve a ser el Michele, ya en una versión más madura, con el paso de los años y la experiencia”, compartió. “Y para los que enfrentan por primera vez esta ópera también ha sido de sorpresas, de revelaciones. El caso de los tenores; Eduardo Canela que hace el Luigi y también tenemos otro Luigi, que es Ernesto Barrientos. Canela ya tuvo su debut en ópera grande, fue Nemorino en ‘Elixir de Amor’ y la sorpresa ahora es Barrientos, que resulta que tiene una voz muy adecuada para ese rol, en opinión de María Katzarava, le va muy bien el personaje”, agregó.

Además del tiempo que ha transcurrido desde la última vez que se montó la ópera —que incluye la conformación de la COSA en 2022—, también han podido contar con la guía de grandes maestros, como Carlos Conde y María Katzarava, que estuvieron hace unas semanas compartiendo su experiencia con los integrantes de la compañía. “Al conformar un grupo en desarrollo se tiende a generar una especie de límites inconscientes, de hasta dónde podemos llegar. Entonces nosotros siempre necesitamos, todos, la presencia cercana de alguien que haya explorado límites muchos más altos, para que entonces nuestro elenco, y su director y todos, nos demos cuenta de hasta dónde podemos llegar y cuánto falta”, explicó. “Entonces Carlos Conde es un maestro que se pasea por el mundo, que ha escuchado a todos los planteamientos vocales y que sabe estirar al máximo nivel. En el caso de María Katzarava, pues es una soprano de nivel internacional y que, por puro contagio, nuestro elenco va y se jala de ese nivel al tener a una figura de ese tamaño, independientemente de que también les dio clases”, continuó.

“Il Tabarro”, en palabras del director, es una ópera ideal para entrar al mundo “a veces un tanto absurdo del canto escénico”, breve y con una tragedia que llega a estrujarnos el corazón y que 7 años después el público saltillense podrá volver a experimentar. El evento también cuenta con la coordinación de Dayan García Argüello, la producción de Abdiel Mendoza, vestuario de Paulina Pérez Alcántara, así como el apoyo en difusión y medios de Fede Reyes y Yaz Varela y la participación de otros integrantes de la COSA. La obra se presentará este 22 de noviembre a las 19:00 horas con Thamar Villarreal, Valeria Oregon y Eduardo Canela en los roles titulares y el domingo 23 con Villarreal acompañado por Natasha Cruz y Ernesto Barrientos a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir al WhatsApp 844 327 5232.

