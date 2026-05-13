‘¡Viva la vida!’: RM, de BTS, rinde tributo a Frida Kahlo en su visita a la icónica Casa Azul

La icónica Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera continúan siendo tema de conversación en la actualidad, gracias a que trasciende fronteras dentro de México y más allá, conquistando a otros artistas internacionales. En esta ocasión, RM, líder e integrante de BTS, visitó la emblemática Casa Azul y dejó un mensaje muy especial. Estos eventos se dieron a conocer gracias a las redes sociales oficiales del museo, donde se destacó que el legado artístico y personal de Frida y Diego continúa inspirando a nuevas generaciones y a figuras internacionales del mundo de la música y el arte.

“Desde la Casa Azul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de BTS visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo”, compartió el recinto cultural. ¿QUÉ DICE EL MENSAJE DE RM EN CASA AZUL? Durante su recorrido por el museo, el cantante surcoreano, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, escribió unas palabras en el libro de visitantes donde reflexionó sobre la vida, el amor y el legado de ambos artistas.

“Queridos Frida y Diego... No puedo comprender todas sus historias... pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso... Me volví más humilde... Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones futuras... Gracias por el amor y la lucha. ¡Viva la vida!”, escribió RM. Las imágenes de la visita se difundieron pocos días después de los muy esperados conciertos de BTS en México, donde miles de fans llenaron el Estadio GNP Seguros para reencontrarse con la agrupación surcoreana.

FANS REACCIONARON A LA VISITA DE RM La visita del artista provocó múltiples reacciones entre seguidores de BTS y admiradores de Frida Kahlo, quienes resaltaron el interés de RM por la cultura, la literatura y el arte internacional, temas que ha compartido públicamente en diversas ocasiones. Además, la Casa Azul agradeció que figuras como RM acerquen a públicos jóvenes al universo creativo de Frida Kahlo y Diego Rivera, reforzando al museo como uno de los espacios culturales más importantes y visitados de México.

Publicidad