Voz que no se deja opacar: Presentan el proyecto editorial de mujeres NosotrAs

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    Voz que no se deja opacar: Presentan el proyecto editorial de mujeres NosotrAs

Desde marzo VANGUARDIA ha dedicado sus páginas a crear un espacio único, donde las mujeres son quienes hablan, ante la deuda histórica que censuró sus plumas por siglos

Este sábado la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 se convirtió en un espacio de celebración, de orgullo y de visibilización de las plumas de mujeres que han tomado las páginas de VANGUARDIA en el proyecto NosotrAs.

Esta sección columnistas, que inició su publicación el pasado 8 de marzo, ha destacado por ser una plataforma que da voz a las mujeres coahuilenses, difundiendo su opinión en un área periodística que mayoritariamente ha sido abarcada por hombres.

La presentación del proyecto corrió a cargo de Karla Guadarrama, coordinadora de Estrategia Digital de VANGUARDIA, Cyntia Moncada, gestora y editora de NosotrAs y la escritora, poeta, periodista y académica Eugenia Flores Soria, colaboradora de la sección.

“Los periódicos atesoran sus secciones de opinión y lo que hizo VANGUARDIA fue ceder toda su sección de opinión para que fuera intervenida por mujeres, por nosotras”, destacó Guadarrama, quien también compartió las cifras que han alcanzado estas publicaciones, donde ha sorprendido un promedio de lectura de 4 minutos en un panorama digital donde la atención de los usuarios no suele superar los 15 segundos.

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Moncada, por su parte, compartió cómo se ha conformado la diversidad de voces que integran este proyecto, transversales, disidentes, inclusivas, feministas.

“Me emociona mucho ver en los encabezados palabras que antes simplemente no se decían, temas, miradas, emociones y preguntas que durante mucho tiempo parecían no tener un espacio o no ocupar el espacio que merecían”, mencionó.

Flores Soria tomó el micrófono para hablar sobre la deuda histórica que se tiene con las mujeres escritoras, censuradas, vilipendiadas o incluso atacadas cuando llegaban a publicar y que obligó a muchas a escribir desde el anonimato.

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“Me parece hermosa porque nos ofrece la posibilidad de acercarnos a una experiencia con perspectiva de género, una experiencia feminista”, dijo destacando que este espacio también permite un acercamiento a muchas mujeres a estos temas que, de otra manera, quedarían ocultos o inaccesibles.

El público, por su parte, celebró la iniciativa y, gracias a la presencia de algunas de las colaboradoras, se dio a conocer la experiencia de ser parte de NosotrAs, de elevar la voz y escribir con firmeza, en un proyecto que aún tiene mucho por decir y que está poniendo el ejemplo en el periodismo mexicano.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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