Vuelve el World Press Photo a México, retratando el genocidio en Palestina pero sin inteligencia artificial

Con una estadística de 160 periodistas palestinos asesinados en Gaza, Waldorf recordó que “tratando de apoyar lo más posible”, aunque reconoció las dificultades para llevar ayuda humanitaria a la zona.

Además de esto hay fotografías que abordan temas como la crisis climática global y la migración, con ganadores fueron seleccionados entre 59.320 fotos de 3.778 fotógrafos de 141 países.

No más IA en el WPP

Si bien en 2023 se premió, en la categoría de Formato abierto, el proyecto The Book of Veles, del Noruego Jonas Bendiksen, en el que se usó Inteligencia Artificial, la WPP cambió de opinión y ya no admite su uso. Waldorf explica que se llegó a esta decisión al escuchar la inquietud de la comunidad fotográfica sobre el tema y señaló que cuentan con un proceso para verificar que la IA no se haya usado desde el RAW file.

Mientras tanto, la exposición fotográfica estará abierta al público hasta el 28 de septiembre en el museo capitalino.

Con información de EFE.