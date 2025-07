‘Yo abro la puerta de la creación perdiendo el tiempo’: Yamandú Costa inaugurará el Festival de Guitarra de México en Saltillo

“Ese me gustó, me la mandas”, dijo momentos después cuando de su guitarra surgió algo que le agradó. Yo grababa la entrevista; ahí tengo, tal vez, la semilla de una pieza nueva.

“¿Qué escuchamos?”, le pregunté sobre lo que tocaba antes de iniciar la entrevista. “No sé”, me respondió.

“Sí es un juego [...] Y yo tuve la suerte de cambiar la guitarra por el videojuego, yo los jugaba cuando niño pero mi papá me regaló una guitarra. Jugué muy poco con los juegos, jugué más con la guitarra y fue una pasión inmediata cuando tenía 6 o 7 años”, recordó.

“A veces estoy en fiestas, al final de la noche, la gente hablando y riendo fuerte. Ese es el momento que me encanta agarrar la guitarra. Tengo grabaciones en el móvil que son de mucha gente hablando alrededor y yo estoy componiendo algo, porque me voy a otros sitio”, mencionó.

En una entrevista que le hizo el medio paraguayo ABC del Este Costa, donde hablaron sobre la cultura guaraní que une a toda una región más allá de las divisiones políticas, citó al compositor Tom Jobim diciendo que “los hombres hacen las fronteras y los pájaros las cruzan por arriba” y aunque en México no tomamos mate sí compartimos un lenguaje musical en la guitarra.

“La guitarra es el filtro de la tierra de cada lugar”, expresó, “toda esta parte del Nuevo Mundo es una oportunidad que el mundo tuvo para reinventarse, y no es poca cosa. No es por nada que tanta cosa mexicana va tan bien en Brasil, como el Chavo del 8, la música tradicional mexicana, los tríos. Todo el cancionero mexicano llegaba con fuerza, mi papá era un fanático del mariachi”.

Por eso mismo no se sorprende cuando, en sus juegos, no solo surgen influencias guaraníes o yoruba, sino también de mariachis y boleros. “Me encanta Chávez, me encanta Márquez y la música popular, por supuesto [...] Tengo una composición que se llama ‘Frontera’ y el segundo movimiento es una guaraia paraguaya y ahí dentro tiene cosas de mariachi”, mencionó.

Yamandú Costa se presentará con la Orquesta Filarmónica del Desierto este sábado 5 de julio a las 20:30 horas en el concierto “Islas Concertantes”, como evento inaugural del FIGM que continuará con eventos todas las tardes en el Fernando Soler y el Museo de las Aves de México hasta el día 12.